Buen comienzo de año para la actividad industrial en Santa Fe

En enero, la industria de la Provincia evidenció un fuerte aumento del 19,1% en su nivel de actividad respecto a igual mes del año pasado.

El nivel de actividad de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe comenzó el año 2021 registrando un importante incremento de 19,1% interanual. Esta inusual suba se explica en parte por la reanudación de las actividades fabriles en el complejo oleaginoso y por la mayor producción alcanzada varios e importantes sectores, entre ellos fiambres y embutidos, productos lácteos, madera y sus productos, papel y productos de papel, pinturas, detergentes y jabones, manufacturas de plástico, minerales no metálico, industria siderúrgica, fundición de metales, productos de metal y servicios de trabajo, maquinaria agropecuaria y de uso general, aparatos de uso doméstico, remolques, autopartes y motocicletas. Así lo destaca el último informe de Actualidad Industrial que mensualmente elabora la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE).

En enero de 2021 el 58% de las ramas industriales en Santa Fe presentó en términos productivos una dinámica interanual positiva, consolidando de esta manera la actual fase de recuperación, sostiene el documento que lleva la firma del presidente de la entidad, el esperancino Víctor Sarmiento, el secretario Walter Andreozzi y el director Ejecutivo, Esteban Moine.



SECTORES

De acuerdo al estudio, a partir de una mayor demanda de sectores consumidores, la producción de acero en la provincia de Santa Fe registró en enero de 2021 una importante mejora de 87,5% interanual. De igual manera, en productos laminados el nivel el nivel de actividad se posicionó muy por encima en relación al mismo mes del año pasado.

Además, por sexto mes consecutivo, en enero de 2021, el complejo metalúrgico en la provincia de Santa Fe registró mayor nivel de actividad en relación a igual período del año anterior. La industria de la maquinara agrícola, maquinaria de uso general, fundición, otros productos de metal y servicios de trabajo, aparatos de uso doméstico, remolques, autopartes y motocicletas impulsaron la actividad. Dos terceras partes de las ramas presentó resultados positivos situación que refleja la paulatina recuperación de la industria respecto a lo verificado entre marzo y agosto cuando la mayor parte mostraba bajas de producción.

Asimismo, en el primer mes de 2021 y repitiendo la evolución del último bimestre del año pasado, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró un avance de 34,8% interanual. El consumo total de cemento presentó en Santa Fe en enero último y por quinto mes consecutivo, una nueva e importante mejora de 29,6% interanual. Además, en Rosario, Rafaela, San Lorenzo y Santo Tomé la superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró a comienzos de 2021 importantes subas, permitiendo anticipar el mayor nivel de actividad de la construcción.

Por otra parte, la industrialización de soja en la provincia de Santa Fe presentó en el primer mes de 2021 un incremento de 45,3% interanual, que se fundamenta en la reanudación de las actividades tras el conflicto gremial del mes anterior y los buenos precios internacionales. En el mismo sentido, la elaboración de aceite de soja registró una mejora de 48,9% en relación a enero del año pasado.

En el primer mes de 2021 se procesó 2,9 millones de toneladas de granos, mientras que la producción de aceite de soja trepó a 584 mil toneladas. El elevado nivel de actividad sectorial verificado en enero de 2021 se vio también manifestado en materia de comercio exterior. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja exhibieron en el primer mes del año un importante crecimiento interanual de 96% en valor (1.038 millones de dólares) y 45% en volumen (2,3 millones de toneladas). De igual manera, las colocaciones externas de aceite de soja mostraron un claro avance de 98% en monto (591 millones de dólares) y 53% en peso neto (647 mil toneladas) respecto de enero del año pasado.

Con respecto a la elaboración de biodiesel en la provincia de Santa Fe, según el informe de FISFE registró al finalizar el año 2020 una profunda caída de -45% en relación al año anterior. En doce meses de 2020 las 894 mil toneladas producidas en nuestra provincia generaron el 77% del total nacional. Las ventas al corte, que alcanzó a solo 214 mil toneladas -el 45% del total nacional-, presentaron una baja de 61% interanual. Además, las exportaciones argentinas de biodiesel de soja exhibieron en 2020 un valor total de 468 millones de dólares y 597 mil toneladas, cifras equivalentes a una caída próxima a 40% en ambas variables frente al año anterior. En el último trimestre de 2020 la gran mayoría de las empresas del sector paralizó su producción, mientras que cesaron las exportaciones. La producción de biodiesel de 2020 fue la menor de los últimos diez años y sus colocaciones externas retrocedieron a cifras previas al año 2008.

No obstante, y a partir de nuevas disposiciones de la Secretaria de Energía, para las operaciones realizadas en los primeros cinco meses de 2021 el precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla en el mercado interno presenta una cierta recomposición. En el primer mes de 2021 el sector retomó parcialmente su actividad logrando ventas externas por un valor de 53 millones de dólares y 58 mil toneladas con destino a Países Bajos.

En relación a la faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en enero y febrero de 2021 sendas caídas de 16,7% y 1,2% interanual respectivamente. De esta manera, en el primer bimestre del año la actividad sectorial presentó una contracción de 12,3% en relación a igual período del año pasado. El valor de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada presentó al finalizar 2020 una baja de 25,9% (555 millones de dólares) y de 14,7% en volumen (131,8 mil toneladas) en relación al año 2019.

Finalmente, el reporte de FISFE señala que debido a un mayor consumo interno y la exportación, en nuestra provincia al cierre de 2020 la faena de algo más de 1,3 millón de cabezas de ganado porcino registró una expansión de 6,9% en relación al año anterior. Santa Fe es la segunda provincia argentina de mayor faena porcina generando el 19% del total nacional. En el primer mes de 2021 se faenaron en nuestra provincia 111 mil cabezas.