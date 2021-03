Cafiero volvió a criticar la deuda que dejó Macri Nacionales 03 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO CAFIERO. Expresó que "es un cepo al desarrollo".

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó la denuncia que impulsará el gobierno contra el macrismo por la gestión del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), porque dejó que se "fugaran 45.000 millones de dólares", y lamentó que ese pasivo "es un cepo al desarrollo del país".

El funcionario dijo que "lo importante son los problemas de fondo del país" y señaló en ese sentido que "acá se fugaron 45.000 millones de dólares, que vamos a tener que pagar entre todos los argentinos y argentinas. Una deuda que nos dejó Macri".

"El Presidente remarcó que fue necesario el acompañamiento de todo el arco político para la reestructuración de la deuda y la gestión de la pandemia, y eso lo puso como eje", dijo Cafiero.

"Hay que entender la realidad de la situación: todavía estamos lidiando con una pandemia y con una deuda abismal que nos dejó el Presidente anterior", añadió el jefe de Gabinete.

Cafiero explicó además: "El endeudamiento de nuestro país implica que el Estado tenga que ir juntando esa plata para pagar la deuda y esa plata si va ahí, no va otro lado".

Al mismo tiempo destacó que "lo que hizo el Presidente fue poner una ley para que cualquier endeudamiento para adelante, tenga que pasar por el Congreso de la Nación. Si no fijamos un hilo conductor el análisis es incompleto. No es mirar para atrás o tirarle la pelota al otro, es realmente definir cuáles son los problemas estructurales de la Argentina".

Cafiero sostuvo en ese sentido que "a partir de la reestructuración de la deuda del año pasado, pudimos recuperar capacidad fiscal, haciendo que la Argentina en vez de tener que pagar casi dos puntos de su PBI a los acreedores, lo ponga en presupuesto de obra pública e infraestructura".

"Eso implica las mil obras que tenemos hoy en marcha; es más trabajo, no solo por el empleo directo que genera, sino porque ese asalariado después consume en el mercado del barrio, y así se empieza a generar la rueda", concluyó.