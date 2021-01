Perotti presentó un proyecto para implementar la autonomía municipal Locales 28 de enero de 2021 Redacción Por Con la presencia del Intendente Luis Castellano en Casa de Gobierno, el Gobernador avanzó en aspectos del proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo para otorgarles mayor autonomía a los distritos municipales.

FOTO COMUNICACION SOCIAL ENCUENTRO. El gobernador santafesino se reunió con los 365 intendentes y presidentes comunales de la provincia.

El Gobernador Omar Perotti encabezó este miércoles un encuentro con los 365 intendentes y presidentes comunales de la provincia. En el mismo se abordó cuestiones sobre el proyecto de autonomías municipales. Durante el diálogo político, que se dividió entre la presenciabilidad y la virtualidad, se definió el inicio de un trabajo conjunto de la provincia con los mandatarios locales para garantizar la autonomía municipal en todo el territorio de Santa Fe. A partir de la convocatoria, se conformará una comisión política y técnica a los fines de consensuar los temas y la reforma de la legislación actual.

Al respecto, el Gobernador de la Provincia, Omar Perotti expresó: “Trabajamos este tema, la descentralización, el desarrollo territorial y local como elementos centrales; temas en los que uno cree profundamente, porque una estructura federal comienza a gestarse con municipios que pueden tener en su territorio la posibilidad de llevar adelante una acción dinámica, que les permita expresarse en su potencial plenamente”. “Creo profundamente en este proceso de descentralización”, resaltó el Gobernador. Y agregó: “Fortalecer la autonomía es fortalecer los procesos democráticos y el federalismo, que reclamamos como provincia y que tenemos que ser coherentes en ejercitarlo plenamente hacia adentro; este es un elemento trascendental que tenemos que marcar en estos años, afianzando la territorialidad, la autonomía y la descentralización”. Asimismo, indicó que “para nosotros no hay diferencia entre un municipio y una comuna. Por eso con el Plan Incluir equiparamos a todos, porque sentimos que no hay diferenciación por tamaño en lo que cabe a las responsabilidades que cada uno tiene que asumir frente a su vecino, un santafesino o una santafesina. No podemos generar esas divisiones o esas discriminaciones”.

Además, Perotti reflexionó: “Lo que sentimos es que tenemos la posibilidad de moldear una provincia que se equilibre poblacionalmente a través de un fortalecimiento de la autonomía, en la que crezcan nuestros pueblos, de que vuelvan muchos habitantes que se trasladaron en busca de mayor calidad de vida o de mayores oportunidades”. Participaron de la reunión la Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach y el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman.



REUNION IMPORTANTE E HISTORICA

Presente en el Salón Blanco, junto a otros mandatarios y funcionarios, el Intendente Luis Castellano manifestó: “Ha sido una reunión muy importante porque se empezó a discutir autonomía, pero además la estamos discutiendo juntos. No sólo el gobierno provincial sino todos los intendentes y presidentes comunales. Derivar cuestiones, darle respaldo legal a incumbencias que ya tenemos es algo que es una deuda histórica de la provincia de Santa Fe y que claramente el Gobernador Perotti ha tomado la decisión de poder avanzar”. En cuanto al significado que representa el proyecto, el Intendente explicó: “Significa que toda la enorme cantidad de actividades que nosotros estamos haciendo podamos tener respaldo legal para llevarlo a cabo, desde temas que tienen que ver con la seguridad, con la justicia de falta, con el medio ambiente, paritarias. Hay una enorme cantidad de temas que hoy no tenemos potestad legal para definir y que demora enormemente esas decisiones porque vienen al gobierno de la provincia”.

Asimismo comentó: “Esto le daría agilidad a discusiones que a veces se tornan eternas y la posibilidad de trabajar con la Justicia de Faltas local, con poder de policía para delitos menores que tienen que ver con rotura del equipamiento público, del alumbrado y contravenciones sencillas que la podemos trabajar y sancionar directamente los municipios sin esperar que la Justicia provincial o federal deban intervenir”.

Por último Luis Castellano remarcó que no es necesaria una reforma de la Constitución para poder hacerlo, sino que hay que ir avanzando en necesidades muy prácticas de los vecinos, para poder darle solución y agilidad a los problemas cotidianos de cada día.



PASOS A SEGUIR

El Gobernador convocó a intendentes y presidentes comunales de todos los partidos políticos. Se ha conformado una comisión para tratar y trabajar el tema. Su objetivo es descentralizar el poder y fortalecer las administraciones locales.