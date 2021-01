Viotti y Sagardoy visitan los barrios y hablan con vecinos Locales 27 de enero de 2021 Redacción Por En medio del receso de verano, los concejales de Cambiemos aprovechan para mantener contacto con los vecinos de diferentes sectores de la ciudad y poder recabar información acerca de los principales reclamos y obras pendientes en los distintos barrios.

Mientras la actividad legislativa está en receso de verano, los concejales de los diferentes bloques diagraman sus agendas, sobre todo abocadas al contacto con los vecinos y al desarrollo de los proyectos que presentarán en este 2021. En este contexto, los concejales de Cambiemos, Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy -que deberán renovar sus bancas durante este año-, están en permanente contacto con vecinos de distintos barrios, a los que reciben en algunas ocasiones en el Concejo o los contactan en las recorridas que llevan adelante.

“Con Ale estamos aprovechando para caminar, charlar con la gente y recoger pedidos. Obvio que los reclamos dependen de cada barrio, pero se repiten muchas veces problemas en los servicios (aguas o cloacas), mal estado de las calles de ripio, problemas de saneamiento en espacios públicos y en lotes privados, reclamos por el regreso del transporte público y por la falta de servicio de riego. A eso hay que sumarle los problemas de inseguridad que están siempre en todos lados”, indicó Viotti.

El edil opositor también se refirió a la obra pública y señaló: “Con lo planificado según el presupuesto elevado por el Intendente no es suficiente para dar respuesta a todos los reclamos de los vecinos. No hay fondos suficientes destinados para la reparación de calles pavimentadas en mal estado, no hay un plan de mejora de espacios públicos y plazas, no hay un plan para incorporación de garitas para el transporte público tan reclamadas en muchos barrios de la ciudad. Tampoco se prevé pavimentación de calles más allá de las del plan de 130 cuadras, el cual también viene muy atrasado en su ejecución”.

Asimismo, Viotti expresó que “el presupuesto no contemplaba concretamente la construcción de viviendas que también son necesarias y estamos sujetos a programas o aportes extraordinarios que puedan bajar desde provincia o nación. El presupuesto 2021 destina muchos de los recursos al área céntrica de la ciudad, obras también necesarias, pero que limitan las posibilidades de desarrollar otras obras y programas en otros sectores de la ciudad”.

Por su parte, Sagardoy manifestó que “la deuda con los vecinos está siempre atravesada por la inseguridad, el reclamo de muchos rafaelinos en cuanto a mayor iluminación que hace a la seguridad y a la calidad de vida en los barrios, sobre todo en el norte de la ciudad. Por otro lado, en los barrios más antiguos, los vecinos y vecinas reclaman obras de mantenimiento tanto de los espacios públicos como de los servicios, que si bien dependen de obras que debe ejecutar el Estado provincial, como lo es la problemática del agua en Rafaela, necesitan de un Municipio presente que gestione la llegada de estas obras. Además es importante el apoyo del trabajo de nosotros como concejales para hacer llegar los reclamos”.

A modo de síntesis, Sagardoy subrayó que “desde que asumimos como concejales sostuvimos esta metodología de visitar los barrios y conocer sus problemáticas, seguimos con esta dinámica teniendo como prioridad escuchar a los vecinos y conocer cuáles son sus demandas para luego poder plasmarlas en proyectos o bien gestionar ante los distintos organismos".