Liga: Barolo confirma su candidatura a presidente, se vienen nuevas elecciones Deportes 26 de enero de 2021 Redacción Por El ex presidente de Ferrocarril del Estado finalmente conformó una lista opositora y el próximo 4 de febrero se votará para elegir a los próximos dirigentes de Liga Rafaelina de Fútbol.

El próximo 4 de febrero se desarrollará la Asamblea de Liga Rafaelina de Fútbol y no será una más. En las últimas horas Flavio Barolo confirmó que finalmente conformará una lista para presentarse como alternativa a la conducción liguista.



Por el momento no trascendió ningún nombre de la lista que acompañará al ex presidente de Ferrocarril del Estado, incluso el propio Barolo indicó que en los próximos días se dará a conocer. ¿Podría darse un consenso? Es una alternativa para nada descabellada, si se tiene en cuenta que los actuales dirigentes, encabezados por Fabián Zbrun, tomaron los cargos en febrero del 2019 ante la necesidad de suplantar al saliente, por aquel entonces, Omar Chiarelli.



Hay que recordar que la Asamblea ya había sido anunciada y confirmada para llevarse a cabo en el salón Lucio Casarín, de Atlético de Rafaela, para poder cumplir con los protocolos sanitarios exigidos ante la pandemia de coronavirus.



Si Barolo presenta su lista, hasta 48 hs. antes de la Asamblea, se podrá dar por segunda vez en la historia del fútbol liguista unas elecciones, recordando que las primeras fueron en el 2013, cuando Fabricio Poi y Oscar Condotto pugnaron por la presidencia.