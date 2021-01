Sergio Lapegüe fue internado por coronavirus Información General 26 de enero de 2021 Redacción Por Se lo considera paciente de riesgo por ser asmático. El periodista, quien se habría contagiado durante sus vacaciones, fue hospitalizado el domingo en el Sanatorio Juncal de Temperley.

FOTO INSTAGRAM// VACACIONES EN FAMILIA// El periodista y su familia disfrutando en República Dominicana. EN EL SANATORIO// Desde su internación el periodista se comunicó a través de las redes.

“Y un día me tocó a mí... Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagié de COVID”. Con cierta resignación, quizás creyendo que resultaría inevitable, Sergio Lapegüe arranca el texto que escribió en su celular desde la habitación en el Sanatorio Juncal de Temperley que ocupa desde el pasado domingo, y que ayer, lunes a la mañana, compartió en su cuenta de Instagram, para acercar tranquilidad sobre su estado de salud. Periodista de raza, bien sabe que la información es la mejor herramienta para despejar cualquier inquietud.

En su relato explica que comenzó a toser, a “sentir un cansancio raro”, a experimentar que le faltaba el aire al respirar. Se lo atribuyó a la ola de calor que desde hace varios días azota al Gran Buenos Aires y la Capital Federal. Pero el sábado por la noche la fiebre fue en alza. El domingo -al comprobar que la temperatura no descendía- se acercó hasta el hospital. No solo le efectuaron el hisopado sino que también le realizaron un estudio de sangre. Y una tomografía de los pulmones. No fue el positivo por coronavirus el que provocó su internación sino el resultado de este último estudio.

“Ahí la historia cambió -explica Lapegüe-. Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. La rápida acción de los médicos está evitando que se expanda”. Hoy mismo le pondrán plasma. “Estoy aislado esperando que el virus se vaya...”, concluye el conductor, antes de agradecer “la preocupación y cada mensaje de aliento” y de pedirles a todos sus seguidores que se cuiden, tomando los recaudos necesarios para evitar el contagio y la propagación del COVID-19.

A menos de una semana de volver de sus vacaciones en República Dominicana, se supo que Sergio Lapegüe contrajo coronavirus. El conductor de TN fue internado este domingo en el Sanatorio Juncal de Temperley ya que, según trascendió, tendría el virus en el pulmón derecho y se lo considera paciente de riesgo por ser asmático.

Cabe recordar que en una entrevista que el periodista le dio a Teleshow hace unos meses, Lapegüe había hablado de su patología preexistente. “Yo tengo asma de toda la vida, con crisis agudas que hacen que se me cierre el pecho y no pueda respirar. Es tremendo, porque es como morirse. Así que tengo que tener siempre los medicamentos al lado para zafar. Pero soy un workaholic: me levanto a las cuatro de la mañana todos los días y hasta las nueve de la noche no vuelvo a casa. Eso, sin contar mi trabajo con la música, las charlas motivacionales que doy y la conducción de eventos. O sea que, cuando me dijeron que me tenía que quedar en casa, fue como un mazazo en la espalda”, había revelado en aquel momento, cuando se vio obligado a hacer sus programas desde su domicilio.

Tras un 2020 agitado, en el que el exceso de trabajo lo llevó a sufrir “ataques de estrés”, el periodista había publicado en diciembre un video en el que retrataba cómo es su llegada al canal y lo acompañó con un texto en el que hacía mención a la vorágine que vivió en los últimos doce meses. “Necesitamos parar un poco, bajar un cambio. Llevar la máquina a boxes para seguir la carrera. La meta cada vez está más cerca. Entro en vacaciones, gracias de corazón por cada mensaje cariñoso. ¡Los quiero!”, había expresado. Poco después, emprendería un viaje rumbo a República Dominicana junto a su familia, lugar del cual regresó hace tan sólo días.

“Estas son algunas postales de tal vez, las mejores vacaciones que pasamos con mi familia y nuestros amigos. Ahí disfrutamos del sol y del mar. De las charlas interminables. De las risas cómplices. De la pirámide imperfecta pero cada año más alta. De nuestras locuras sanas. De dormir sin límite de tiempo. De cada día hacer nuestro entrenamiento”, expresó. Y continuó: “Pasan los años y las experiencias se agigantan. Los cuatro fuimos al mismo colegio. Crecimos juntos. Nos casamos. Nuestros hijos crecieron y también son amigos. Se sumaron sus parejas. Y vamos por más....La familia se agranda y con ella nuestra unión. Ya estamos otra vez en casa....soñando lo que viene!!!”, había escrito el pasado 19 de enero en su cuenta de Instagram, publicó Teleshow.

Cabe recordar que a mediados de agosto, su compañera Roxy Vázquez anunció que había contraído COVID-19 y, por ser contacto estrecho, el conductor tuvo que aislarse. “Al ser paciente de riesgo, tuve que someterme al hisopado. En el Sanatorio La Trinidad de Quilmes además me hicieron otros estudios complementarios, análisis de sangre, orina y el serológico, para saber si tuve el virus antes. También una tomografía de tórax”, anunció.

Horas después, sin embargo, confirmaba que afortunadamente no se había contagiado. “Amigos queridos, gracias por su generosidad y por preocuparse. Por suerte ha dado negativo. Esto no significa que todavía no tenga el virus, por lo tanto puedo estar incubándolo y es probable que tenga que atender a los síntomas y hacerme un nuevo hisopado. Voy a tener que estar en aislamiento durante 14 días hasta que la posibilidad de tener el virus desaparezca”, había afirmado en ese momento.