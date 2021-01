Incertidumbre, la palabra más temida Deportes 25 de enero de 2021 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO ARCHIVO KUN AGUERO. / Cerró el 2020 sin ninguna presencia en las convocatorias de Lionel Scaloni.

Entre tantas palabras que impuso la Pandemia, acaso la más perniciosa, es la incertidumbre; describe un escenario de amplio espectro y no hay actividad humana en la que no se aplique y genere efectos devastadores.

No nació al reparo de este acontecimiento de época que envuelve al planeta, estaba ahí entre una ruma de otras expresiones a las que se apelaba puntualmente, pero de ninguna manera como un factor común transversal a disciplina y oficios.

Todo esta abarcado por su acepción y no comparte cartel con ninguna otra ya que sus sinónimos, no han prosperado.

El fútbol, probablemente el movimiento mas perjudicado por haber tenido que atender dos frentes de tormenta inesperados, la caída vertical de su economía global y la suspensión total de su esencia deportiva, casi un año después, no logra escaparle a esas penosas generales de la ley y se mantiene en estado de emergencia crítica, es decir, con la incertidumbre en plenitud.

Claro que mas allá de lo democrático que parece ser el virus, no a todos los esta tratando por igual y en el caso de los atletas, la afectación va desde el tipo de deportes del que se trate hasta las características físicas y porque no, los antecedentes genéticos individuales, de una población qué por definición, supera la media en términos de vida saludable.

En ese universo infinito de protagonistas, los jugadores de futbol por los contactos estrechos a los que están expuestos de manera constante y las profusas agendas de partidos en diferentes niveles, ha recibido un duro cimbronazo del que todavía no logra recuperarse.

Con ese panorama y ajustando el foco a nuestros representantes mas encumbrados, el caso Agüero, no deja de preocupar ya que, además de haber dado positivo de Covid_19, su rendimiento el año pasado fue de los peores de su carrera, en términos de productividad e influencia en el Manchester City, pero si analizamos su participación en la Selección Nacional, esta se ubicó en el punto más bajo desde que debutó con la casaca albiceleste, en setiembre de 2006 bajo la gestión del Coco Basile.

El Kun cerró el 2020 sin ninguna presencia en las convocatorias de Lionel Scaloni, la mayoría por inoportunas lesiones.



UN REPASO DE ESAS DESVENTURAS

La alarma sobre la disponibilidad de Kun para la segunda ventana de las eliminatorias -jueves 12 de noviembre ante Paraguay; martes 17 en Perú- se encendió por una lesión muscular que le permitió jugar sólo el primer tiempo de aquel 1-1 entre West Ham y Manchester City. Visiblemente molesto por los problemas físicos de sus dos centrodelanteros -el brasileño Gabriel Jesús estaba además en recuperación-, Pep Guardiola se refirió a Agüero: "Sí, tiene una nueva lesión. ¿Si es grave? No lo sé. Creo que es en el tendón.

En la serie frente a Ecuador y Bolivia, Lionel Scaloni no contó con el ex atacante de Independiente por la artroscopia en la rodilla izquierda a que se sometió a fines de junio, tras un 5-0 a Burnley, más unas molestias musculares que sintió poco antes de la reaparición. En ese lapso, Agüero quedó al margen de la eliminación frente a Lyon por los cuartos de final de la Champions League.

Volvió a jugar el sábado 17 octubre, en el 1-0 contra Arsenal, en medio de la polémica que provocó por la sujeción por un hombro a una jueza asistente, a quien le reclamaba por un lateral. El miércoles anterior convirtió un penal y tuvo 68 minutos en el 3-1 ante Porto en la apertura de la zona de grupos de la Champions. La búsqueda de continuidad se vio interrumpida este sábado. En total, el goleador participó en 179 minutos en los últimos tres encuentros.

Esa lesión y las consecuencias de una aletargada rehabilitación, le impidió integrar la nómina que anunció en ese momento Scaloni, con lo cual, y como ya expresamos, el Kun pasó por primera vez un año calendario completo sin protagonizar un partido en el seleccionado desde que debutó en 2006. A los 32 años, suma 97 partidos y 42 goles en el conjunto nacional, a lo largo de 14 años, en los que participó en cuatro copas América, tres mundiales, tres eliminatorias y 37 amistosos. Su último cotejo fue el 18 de noviembre de 2019, cuando marcó un gol en un 2-2 amistoso frente a Uruguay.

Si no puede contar con Agüero, para Scaloni eso no será una situación nueva. Desde que asumió el entrenador llevó adelante una renovación que muestra a Lautaro Martínez en el cuarto lugar entre los futbolistas que tienen más presencias (18 partidos) en el ciclo; además, el ex delantero de

Racing es el máximo goleador, con 10 tantos. Fue titular en el arranque de las eliminatorias, con Lucas Alario y Giovanni Simeone como recambio. Mientras, el reencuentro de Agüero con el seleccionado puede volver a postergarse.

Los datos que hemos desarrollado no inspiran un gran optimismo, si se piensa en la reinserción de otro de los ilustres integrantes de la generación dorada; el actual entrenador del equipo mayor argentino, ha tenido desde el comienzo de su ciclo gestos y señales que, con excepción de Lionel Messi, van en una sola dirección, en un lógico y doloroso final de época para muchos de estos gladiadores.

Nadie muerte en la víspera, dice el viejo adagio y tratándose de un jugador de raza en extinción, decretar su retiro sería al menos imprudente, reinventarse es parte de la magia y el misterio a pesar de la Pandemia