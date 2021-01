Exitosa noche de folclore Información General 25 de enero de 2021 Redacción Por Se llevó a cabo el sábado. Se presentaron Los Halcones del Chamamé y Brisas del Guarán. “La finalidad de estos encuentros es brindar alternativas de esparcimiento y, a la vez, dar trabajo a artistas y servicios vinculados al espectáculo”, explicó Claudio Stepffer.

FOTO CP// LOS HALCONES DEL CHAMAMÉ Y BRISAS DEL GUARÁN// Fueron los conjuntos que animaron la realización.

Desde el Municipio local, y con especial satisfacción, se puso de relieve que el pasado sábado, a partir de las 21, el ciclo Anfiteatro en Vivo recibió a Los Halcones del Chamamé y Brisas del Guarán. El encuentro se enmarcó en el programa Verano Acá, que ofrece diferentes propuestas para gustos y públicos diversos, con entrada gratuita.

“La finalidad de estos encuentros es brindar alternativas de esparcimiento en este verano tan particular, en el que muchas familias no pueden vacacionar en otros lugares, y a la vez dar trabajo a artistas y servicios vinculados al espectáculo, después de un año tan duro”, señaló el secretario de Cultura, Claudio Stepffer.

“Estos dos grupos, por ejemplo, no actuaban desde el inicio de la pandemia”, agregó.

“La cantidad de artistas y grupos de diversos géneros que nos contactan para volver a los escenarios es enorme, y de a poco tratamos de incluirlos, semana tras semana, por lo que pedimos paciencia a quienes aún no hemos podido convocar”, indicó. "Los protocolos demandan, además, una serie de esfuerzos extra que antes no teníamos, son requisitos que condicionan nuestro trabajo y los lugares, los tiempos y los recursos con que contamos", reconoció.

Cabe destacar, para futuras oportunidades, que si bien la entrada es gratuita, debe reservarse previamente a través de www.rafaela.gob.ar. Se solicita al público que esté atento a las publicaciones de las redes de la Secretaría de Cultura, donde se difunden las propuestas de cada semana y las indicaciones para las reservas.