Histórica consagración de Defensa: goleó a Lanús y logró su primer título internacional Deportes 24 de enero de 2021 Redacción Por El equipo de Florencio Varela se adjudicó inobjetablemente la victoria por 3 a 0 ante Lanús, con goles de Adonis Frías, Braian Romero y Washington Camacho.

CORDOBA, 24 (NA). - Defensa y Justicia logró ayer una histórica consagración: superó con claridad a Lanús, lo goleó 3 a 0 en la final de la Copa Sudamericana, disputada en el estadio Mario Alberto Kempes, y obtuvo su primer título internacional.

El "Halcón" de Varela, que dominó las acciones de principio a fin, se puso en ventaja en el primer tiempo, a los 33 minutos, por intermedio del defensor Adonis Frías, que coronó una buena acción ofensiva del equipo dirigido por Hernán Crespo.

Ya en el complemento, a los 17 minutos, Braian Romero, el goleador del certamen con nueve tantos, aprovechó un grosero error del defensor colombiano Alexis Pérez y marcó el segundo, tocando la pelota por arriba del arquero.

Cuando se jugaba tiempo de descuento, Defensa presionó en la salida, forzó otro error del fondo "granate" y Washington Camacho marcó el tercer y definitivo gol del encuentro. .

Los tiempos del encuentro disputado en el Kempes fueron manejados de manera absoluta por Defensa y Justicia, mientras que Lanús tuvo un desempeño opaco y nunca pudo meterse en partido.

Gracias al título logrado hoy, Defensa y Justicia obtuvo un boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, jugará la Recopa Sudamericana ante Palmeiras o Santos, que irán el próximo sábado por el máximo trofeo de clubes de Sudamérica, y embolsará más de 6 millones de dólares por su participación en el certamen.

Además, el equipo dirigido por Crespo le dio una alegría a San Lorenzo, ya que liberó un lugar en la fase clasificatoria de la Libertadores, que ahora quedó en manos del "Ciclón".

Asimismo, Defensa deberá jugar en Japón por la "J.League YBC Levain Cup / Conmebol Sudamericana", antes denominada Suruga Bank, contra el FC Tokyo.



DEFENSA IMPUSO

CONDICIONES

Las cosas estuvieron claras desde el inicio, con Defensa y Justicia imponiendo su juego, plantado en campo rival, mientras que los dirigidos por Luis Zubeldía adoptaron una actitud de cautela, replegados.

En ese contexto, el "Halcón" avisó a los 7 minutos, en una acción que se había visto contra Coquimbo -pase de Walter Bou y definición de Romero-, aunque esta vez el ex Independiente no acertó al arco por poco.

Con el correr de los minutos el trámite siguió con la misma tónica, hasta que a los 33 llegó la apertura del marcador: Francisco Pizzini habilitó con un taco a Romero, éste lanzó el centro atrás, Bou la aguantó contra tres defensores, cedió para Frías y el defensor marcó el 1 a 0.



LANUS NO

REACCIONO

Lanús intentó reaccionar en los primeros minutos del complemento, pero siguió sin encontrarse con su juego, mientras que Defensa soportó sin sobresaltos ese lapso del partido en el que perdió la pelota.

De esta manera, el dominio "granate" se diluyó rápidamente y a los 17 minutos una grosera falla de Alexis Pérez -tocó el balón hacia atrás sin mirar- le permitió a Romero ampliar la diferencia, en lo que fue un golpe casi letal para Lanús.

En los siguientes minutos, el "Granate" lució confundido, Defensa apretó bien arriba y estuvo a punto de lograr el tercer gol.

Y éste finalmente llegó sobre el final: Rafael Delgado presionó en la mitad de la cancha, recuperó el balón, progresó en ataque y dejó solo a Camacho, que solo tuvo que empujarlo al fondo de la red para coronar la goleada.

La siguiente es la síntesis:



Lanús 0 - Defensa y Justicia 3



Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).



Lanús: Lautaro Morales; Brian Aguirre, Guillermo Burdisso, Alexis Pérez, Alexandro Bernabei (80m Lucas Besozzi); Pedro De La Vega (58m Franco Orozco), Tomás Belmonte, Facundo Quignón (63m Facundo Pérez), Lucas Vera (63m Fernando Belluschi); Nicolás Orsini y José Sand. DT: Luis Zubeldía.



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Adonis Frías (75m Emanuel Brítez), Héctor Martínez, Rafael Delgado; Francisco Pizzini, Enzo Fernández, Valentín Larralde (82m Marcelo Benítez), Franco Paredes; Braian Romero (75m Washington Camacho), Walter Bou (60m Miguel Merentiel) y Eugenio Isnaldo. DT: Hernán Crespo.



Gol en el primer tiempo: 33m Frías (DJ).

Goles en el segundo tiempo: 17m Romero (DJ), 46m Camacho (DJ).