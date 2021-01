La suspensión de las PASO en la agenda del Congreso Nacionales 24 de enero de 2021 Redacción Por El presidente, Alberto Fernández, incluyó en las sesiones extraordinarias un proyecto para suspender las PASO de este año por la pandemia. Así, los legisladores están en condiciones de producir cambios en el cronograma y la organización de los comicios legislativos de medio término.

FOTO ARCHIVO NA PABLO YEDLIN. Ya ingresó un proyecto en la Cámara de Diputados para suspender las PASO.

BUENOS AIRES, 24 (NA-Télam). - El presidente Alberto Fernández incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto próximo por la pandemia de coronavirus.

A través de un decreto, firmado el pasado viernes, el jefe de Estado precisó las iniciativas y temas que deberán tratar los legisladores: el punto más destacado es el que se refiere a la "Emergencia Sanitaria y Calendario Electoral 2021".

De esta manera, el jefe de Estado accedió al planteo que le habían realizado varios gobernadores en una reunión en La Rioja el pasado jueves: la pandemia de coronavirus -y la consecuente crisis económica- los obliga a tener "otras prioridades de gastos", expresaron los mandatarios provinciales.

La posibilidad de que se suspendieran de manera extraordinaria las PASO de agosto próximo fue puesta sobre la mesa de discusión política en octubre pasado: un proyecto de ley del diputado nacional del Frente de Todos Pablo Yedlin había plasmado en diciembre el pedido sottovoce de algunos gobernadores.

Casi dos meses después, el Presidente aceptó el pedido de los mandatarios provinciales y amplió el temario de las sesiones extraordinarias que el Congreso lleva adelante hasta el 28 de febrero.

La propuesta de no realizar las PASO es impulsada por diez gobernadores del oficialismo, quienes el jueves se lo plantearon al presidente Alberto Fernández durante su vista a la ciudad riojana Chilecito. Para concretar un cambio de este tipo, los gobernadores y el sector que promueve la idea contarán con un plazo muy acotado: las sesiones extraordinarias se extenderán hasta el último día hábil de febrero. El 1° de marzo, con la apertura del año legislativo, comienzan las sesiones ordinarias.

Según el Presupuesto 2021, la ejecución del acto electoral (PASO y generales) tendría un costo de 17.171.091.891 pesos, a lo que se le debería sumar el dinero que cada provincia debe disponer para sus comicios locales.

La incorporación del Calendario Electoral de este año al debate parlamentario habilitará a los legisladores a producir cambios en el cronograma y la organización de los comicios legislativos de medio término. Con esta decreto, cuya firma fue confirmada a Télam por fuentes calificadas de la Casa Rosada pese a que todavía no se publicó en el Boletín Oficial, el Ejecutivo faculta al Congreso a debatir modificaciones que podrían incluir, si se alcanzan los consensos, la suspensión por única vez de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias.

Desde el Gobierno, sin embargo, plantearon que la decisión de habilitar el tratamiento de normas de tipo electoral no significa que el propio Ejecutivo tenga un proyecto propio en ese sentido. "El Ejecutivo no lo tiene. Sólo habilita a tratarlo a diputados y senadores, si ellos lo tienen", remarcaron desde Balcarce 50.

En el radicalismo, por caso, existen diferencias entre algunos dirigentes encumbrados de ese partido: el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, transmitió su rechazo mientras que el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés ya se manifestaron a favor. En tanto, otros representantes de la coalición Juntos por el Cambio, ligados al PRO, resisten la idea.

Un escenario de debate parlamentario en torno al calendario y el formato del proceso eleccionario de 2021 abrirá discusiones sobre los procedimientos legales para organizar los comicios y el tiempo material que resta para las fechas fijadas por ley para las elecciones.

Sin embargo, los gobernadores que iniciaron la campaña en pos de la suspensión de las primarias confían en que las objeciones y resistencias se irán descomprimiendo en el marco de una negociación.

Uno de los factores a tener en cuenta es que este turno electoral no es ejecutivo sino de renovación legislativa, plantean los más entusiastas. Según esta hipótesis, con la suspensión de las PASO la integración en las listas de las distintas coaliciones electorales se podría definir por consensos internos y sin competencia, pero al mismo tiempo -dato no menor- sin la participación directa de los ciudadanos.



OTROS TEMAS

Además, en la ampliación también incluyó el tratamiento de los pliegos de las autoridades del Banco Central -quienes ya se encuentran en funciones pese a la falta del acuerdo-; la reactivación de la obra pública para vivienda; la implementación del Código Procesal Penal Federal; un proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, bautizado "Diana Sacayán-Lohana Berkins"; una iniciativa para que se apruebe un acuerdo con la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación; y otra para prorrogar lo establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sobre las alícuotas del Impuesto a las Ganancias.