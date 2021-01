“Padres organizados” reclama señales concretas sobre el regreso a las aulas Locales 22 de enero de 2021 Redacción Por Esta ONG está integrada por padres y madres que piden conocer cuál es el plan para volver a la presencialidad en este 2021 y cuáles son los protocolos pensados para tal fin.

Con un momento epidemiológico que muestra un aumento de contagios y preocupación por parte de las autoridades sanitarias respecto a esta segunda ola, el regreso a las aulas no está totalmente garantizado, más allá de algún tipo de declaración formulada por la titular de la cartera de educación provincial, Adriana Cantero.

Acerca de este tema, Fabricio Tiraboschi, integrante de la ONG “Padres Organizados”, sostuvo: “La propuesta de esta agrupación nace allá por el mes de octubre, noviembre, un grupo esencialmente de madres a las que hoy nosotros estamos también acompañando y ayudando, en dónde vieron la necesidad de avanzar para tener en claro la vuelta a las clases de los chicos de forma presencial, por todo lo que fue el 2020 y lo que significa para los chicos no poder tener acceso a las escuelas”.

“Padres Organizados se inicia con la intención de ver cómo poder tener respuestas y qué es lo que se piensa hacer el Estado; se fueron sumando voluntades, a fin del 2020 se armó un grupo grande en Rafaela y se puedo empezar a manifestar el inconformismo por la situación actual, expresando la necesidad de que tanto docentes como alumnos regresen a las clases. Además nos sumamos a una movida grande a nivel nacional que se replica en diferentes ciudades del país, con el claro objetivo de que los chicos regresen a las aulas en este 2021”, explicó Tiraboschi.

Por su parte, Silvio Parola, también representantes de esta ONG, se refirió a como observan esta posibilidad de regresar a la presencialidad, sosteniendo que “las respuestas están a medias, no hay nada concreto y nos queremos anticipar porque no queremos que esto se empiece a hablar en febrero o marzo. Pensamos que hay que definirlo y trabajar en los protocolos. No queremos que se repita el 2020, consideramos que a nivel educativo ha sido trágico, entonces creemos fundamental que haya un cambio en este 2021; puede ser con muchas variantes, con protocolos, semipresencial, pero los chicos necesitan tener contacto con sus compañeros en la escuela”.

Expectativas del regreso a clases presenciales

Parola dijo que para que existan expectativas de que el regreso a las aulas es posible, hay que ver indicios desde ahora, acciones concretas que demuestren un plan de trabajo. “Todo aquel padre que tiene hijos en edad escolar, puede ver lo tremendo de las consecuencias que ya se pueden observar ahora. Ni que hablar de las consecuencias a futuro; es tremendo a nivel lectura, comprensión de textos, emocional. Están retrotraídos, no quieren juntarse, no quieren salir. Es realmente tremendo, por eso consideramos indispensable el tema de la presencialidad, más allá de que sea dos o tres veces por semana. Hay muchas cosas que se pueden evaluar y que podríamos aportar. Necesitamos que se trate y se defina ya”, enfatizó.

Tiraboschi agregó que “sentimos que la vuelta a las clases en el aula es importante, porque en el 2020 se comprobó de la imposibilidad de muchos chicos de mantener el proceso educativo en el formato a distancia. No hay herramientas tecnológicas suficientes, a veces no hay tiempo suficiente de los padres para atender y acompañar a sus hijos. Todos reconocemos el trabajo denodado que han hecho los docentes durante este tiempo, para lograr trasladar este formato a todos, pero no es lo mismo; se pierde la sociabilidad, se pierde la capacidad de interactuar, se pierden un montón de cosas que son sustanciales para la formación de los chicos”, finalizó.