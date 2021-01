“El medicamento que más se vende es el paracetamol” Locales 22 de enero de 2021 Redacción Por Así lo confirmó el presidente del Círculo de Farmacéuticos de Rafaela, Leonardo Leiggener, al ser consultado sobre si se notó un incremento en la demanda de ciertos medicamentos utilizados ante la aparición de síntomas asociados a Covid.

En un 2020 atravesado por la pandemia, la incertidumbre y el temor de que escasearán algunos productos, se hicieron presentes en la sociedad argentina. La realidad demostró que no hubo prácticamente faltante de artículos esenciales.

En cuanto a medicamentos, muchos rafaelinos y rafaelinas, en un primer momento además de quedarse en casa, acudieron a la farmacia más cercana para tener stock; entre los medicamentos que más se comercializó está el paracetamol.

Cabe señalar que la droga es la recomendada para aliviar los síntomas de la Covid-19, es analgésico, antifebril y antiinflamatorio. Además es de venta libre. A su vez, muchos ciudadanos quisieron reforzar sus defensas para enfrentar al coronavirus y por eso, creció la demanda de vitaminas C y D y de vacunas, orales y antigripales.

Al ser consultado por estos temas, el presidente del Círculo de Farmacéuticos de Rafaela, Leonardo Leiggener, dijo que “la realidad marca la tendencia desde hace aproximadamente un año que estamos en esta situación, en donde el principal medicamento utilizado es el paracetamol, por las cuestiones de la sintomatología que genera el virus, es lógico que la demanda sea mayor y la gente siempre se acerque para tener su stock preventivo por si debe ser aislado, a parte es un medicamento de venta libre”.

Respecto al aumento de precios, el farmacéutico indicó que “se ha mantenido relativamente en línea, los medicamento han aumentado como todo pero no de una manera excesiva”,

Acerca de la ivermectina, Leiggener dijo que “esta es una droga que se usaba antiguamente como un antiparasitario, y en este momento lo que se están haciendo son desarrollos de campo pero no hay nada científicamente comprobado para lo que es el Covid. Hay profesionales que están a favor y en contra respecto de su uso para casos de coronavirus.

Repelentes

Acerca de la venta de repelentes en esta época del año, con el objetivo de evitar la picadura de mosquitos y prevenir el dengue, Leiggener informó que “en relación del año pasado donde nos sorprendió la cantidad de casos, decidimos en este 2021 hacer un stock mayor y lógicamente por ser un producto estacional, la fluctuación en el precio se da”.