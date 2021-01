El Gobierno extenderá la doble indemnización por todo el año Nacionales 22 de enero de 2021 Redacción Por El presidente Alberto Fernández ya tiene el decreto listo y se terminará de revisar el fin de semana. El objetivo de las medidas, que venían siendo reclamadas por el sindicalismo y son cuestionadas por el empresariado, es mantener una contención para evitar desvinculaciones en un año electoral, en el que se está tratando de salir de la pandemia vía el plan de vacunación. La idea en la que trabaja la Casa Rosada es que la doble indemnización rija en principio todo el año.

FOTO NA REUNION DE GABINETE. Lo confirmaron luego de una reunión ayer por la tarde.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El Gobierno prorrogará la prohibición de despidos y suspensiones, en principio por 90 días, y mantendrá hasta fin de año la doble indemnización.

Así lo confirmaron hoy fuentes oficiales consultadas por NA, luego de la reunión de Gabinete económico.

El Poder Ejecutivo prevé extender por todo el año la doble indemnización en el caso de despidos sin causa, aunque el texto de la normativa aún no terminó de definirse totalmente.

El objetivo de las medidas, que venían siendo reclamadas por el sindicalismo y son cuestionadas por el empresariado, es mantener una contención para evitar desvinculaciones en un año electoral, en el que se está tratando de salir de la pandemia vía el plan de vacunación.

La idea en la que trabaja la Casa Rosada es que la doble indemnización rija en principio todo el año.

En la actualidad se encuentran vigentes dos decretos:

- El 961/2020, que extendió hasta el 25 de enero próximo la doble indemnización en el caso de despidos sin justa causa.

- Y el 891/2020, que prohíbe despidos y suspensiones en el sector privado hasta el 29 de enero próximo.

Se establece a través de estas normas que los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en este texto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.

Fuentes oficiales aclararon que la medida no se aplicará en el ámbito del Sector Público Nacional.

La CGT venía reclamando que se prolongue las medidas hasta que la economía vuelva a reactivarse por completo.

La doble indemnización fue una de las primeras medidas que tomó Alberto Fernández apenas asumió con el objetivo de blindar el empleo, hace más de un año, cuando el coronavirus aún no era un problema.

Los puestos de trabajo sufrieron una caída interanual del 9,2% en el tercer trimestre del 2020, equivalente a 1,9 millones de empleos, por el impacto de la crisis sanitaria y la recesión, según datos del INDEC.

De 20.755.000 puestos que existían en el tercer trimestre de 2019, se bajó a 18.848.000 en el mismo período del 2020.

Los empleos registrados descendieron 3,3%, pero los más golpeados fueron los trabajadores informales o en negro, un sector que cayó 18,8%.

En tanto, los monotributistas e independientes descendieron 12,2%.