Se supo recomponer y sigue soñando Deportes 21 de enero de 2021 Redacción Por El León, que venía de ser goleado por Atlético Carcarañá, se recompuso con una buena victoria ante ADIUR. Lo remontó, se impuso 3-1 y ahora llega de buena manera al clásico con Ben Hur.

FOTO J. BARRERA EN EL SOLTERMAM. / 9 de Julio se impuso ante el conjunto rosarino de ADIUR.

9 de Julio supo recomponerse a tiempo y en una ráfaga de 13 minutos no solo que dio vuelta el marcador, sino que definió el partido. En la calurosa tarde de ayer el León recibió a ADIUR de Rosario y le terminó ganando por 3 a 1, encuentro válido a la fecha 3 de la zona 1 Región Litoral Sur del torneo Regional Amateur.



Los goles para la victoria ‘Juliense’ fueron anotados por Braian Noriega (30m y 41m) y Cristian Girard (43m), todos del primer tiempo. El elenco rosarino se había puesto arriba en el marcador con el tanto de Leonel López (2m).



Al León lo sorprendieron en la primera pelota parada del partido pero tuvo reacción para recomponerse, no sentir el golpe, dejar en el olvido la goleada sufrida el pasado sábado en Cañada de Gómez y seguir soñando con poder pelear por la clasificación.



Con esta victoria, la segunda en tres presentaciones, el equipo dirigido por Gustavo Giorgi suma 6 unidades y ocupa la segunda colocación de la tabla, a sólo un punto del líder, que sigue siendo Atlético Carcarañá.



El próximo domingo 9 de Julio irá a barrio Parque en busca no solo de un nuevo triunfo en el clásico ante Ben Hur, sino que tres puntos valiosísimos para mantenerse firme en la pelea de arriba, y alejarse de la BH y ADIUR en la tabla.



Las formaciones de los equipos:



9 DE JULIO: Marcos Cordero; Maximiliano Martínez, Francisco Araya, Agustín Vera y Osvaldo Arroyo; Agustín Costamagna, Maximiliano Zbrun, Cristian Sánchez y Gonzalo Schonfeld; Cristin Girard y Braian Noriega. DT: Gustavo Giorgi.



ADIUR: Julián Cardozo; Santiago Baglini, Bruno Giacomino, Ignacio Boggino y Leandro Esquivel; Mateo Alarcón, Tomás Ballina, Leandro Berli y David Mangold; Leonel López y Cristian Yassogna. DT: Facundo Biondi.



Goles: 2m PT Leonel López (A), 30m PT y 41m PT Braian Noriega (9), 43m PT Cristian Girard (9).



Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Edison Sada.

Asistentes: Daniel Franco Flores y Ariel Chiappero.