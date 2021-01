Atlético pone al día los "papeles" Deportes 19 de enero de 2021 Redacción Por Hoy, a las 19.30 hs., se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria en donde Silvio Fontanini asumirá como presidente de la Crema y además se renovará el Consejo Directivo.

FOTO ARCHIVO HOY, ASAMBLEA. Desde las 19.30 se llevará a cabo el acto que tendrá como punto principal el cambio de autoridades en el elenco de barrio Alberdi.

Atlético de Rafaela realizará su Asamblea General Ordinaria este martes 19 de enero, a partir de las 19.30hs en el salón "Lucio Casarín", en calle Dentesano 463.

Si bien los cambios de autoridades ya se realizaron no se pudieron oficializar por la imposibilidad de realizar reuniones sociales debido a la pandemia de coronavirus. Tras largos meses de postergación, el día llegó. El acto que debía desarrollarse en Abril del año pasado tendrá lugar en la tarde/noche de hoy.

Silvio Fontanini fue elegido como nuevo presidente de la Crema, pero legalmente hasta la fecha la máxima autoridad sigue siendo Eduardo Gays.

Por ende, esta renovación y el resto de los temas que figuran en la orden del día serán tratados hoy y Atlético podrá ponerse al día con sus 'papeles', en un presente auspicioso por la buena campaña que viene llevando a cabo el equipo en la Primera Nacional, donde pelea por un ascenso a la Liga Profesional, algo impensado meses atrás.



LA CONVOCATORIA



Conforme a lo prescripto en los artículos pertinentes de los Estatutos Sociales, convócase a los señores socios de la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela a: Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 19 de enero del año 2021, a las 19.30 horas, en la sede social de la institución, sita en Dentesano 463, Gimnasio Lucio Casarín de esta ciudad para tratar el siguiente

orden del día:



- Lectura y consideración del Acta anterior.

- Tratamiento y consideración del llamado de esta Asamblea de acuerdo a las disposiciones INAES y protocolo establecido en provincia de Santa Fe.

- Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2019 presentado por el Consejo Directivo; lectura y consideración del informe presentado por el Órgano de Fiscalización y lectura y consideración del Balance General, cuenta de gastos y recursos correspondientes al ejercicio antedicho.

- Tratamiento y Consideración valores de Cuotas Societarias en sus distintas categorías, ratificación de las mismas.

- Tratamiento Compra-venta Rodados.

- Tratamiento y Consideración Propuesta de Aportes de Asociados para el Desarrollo de las Actividades.

- Elección de miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por vencimiento del mandato de las actuales autoridades. En el caso de lista única se procederá a la proclamación de autoridades en dicho acto.

- Designación de 2 socios para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente, Secretario y Tesorero.



La Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después de la hora fijada en la convocatoria con los socios presentes, cuyo número no sea inferior que el de los miembros titulares del Órgano Directivo y de la Junta Fiscalizadora. De no conseguirse dicho quórum, la entidad deberá convocar una nueva asamblea en el término de cinco días hábiles, cumplimentando nuevamente lo establecido en el art. 18 de la Ley 20321 (Resolución INAM No 294/88).