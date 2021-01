Medio siglo después más vigente que nunca

Pasaron 56 años de la primera emisión del Superagente 86 en televisión. Sin embargo, la serie protagonizada por Don Adams, en la que interpreta al torpe espía Maxwell Smart, siempre acompañado por su compañera, la agente 99 (Bárbara Feldom) sigue vigente como el primer día, hace medio siglo.

Desde hoy, lunes, fanáticos de la primera hora y nuevas generaciones podrán ver las aventuras del agente secreto en la pantalla de canal Magazine, de lunes a viernes a las 11. La ficción estadounidense contó con 138 capítulos divididos en cinco temporadas, informó Teleshow.

Puertas secretas, números en lugar de identidades, un cono del silencio y un adelantado zapatófono que hacía las veces de celular en tiempos en los que era impensada la existencia de un teléfono móvil, eran parte del día a día de los agentes que luchaban contra el mal, encarnado por la agencia secreta rusa, KAOS, en plena Guerra Fría.

A diferencia de otros espías de ficción de la época, como puede ser James Bond, Maxwell era divertido y despreocupado a tal punto que la cadena ABC rechazó el proyecto de Mel Brooks y Buck Henry por considerarlo “antiamericano”. Incluso su creador contó: “Hasta ese momento nadie había hecho una serie con un idiota como protagonista, así que decidí ser el primero”.

Ante aquel rechazo, la NBC se ofreció a poner la serie al aire, pero con una condición: que Don Adamas fuera el protagonista, ya que la emisora ya lo tenía contratado. Aunque no fue elegido por casting y llegó por casualidad, de inmediato le aportó su impronta al personaje y durante las últimas temporadas hasta dirigió y escribió algunos episodios. Por su papel, ganó tres premios Emmy.

Un ícono de la serie era el zapatófono cuya idea habría surgido a partir de un chiste de Mel Brooks, que cansado de los teléfonos que sonaban sin parar, se sacó su zapato y entabló una charla con un interlocutor imaginario. Los teléfonos siguieron sonando pero los empleados de la oficina se reían a carcajadas.

En la cuarta temporada el Agente 86 y la 99 se casan. Luego tienen gemelos. Sin embargo, la 99 es una de las pocas protagonistas de la televisión de esos tiempos que continúa con su labor profesional luego de su casamiento y de dar a luz.

Otra curiosidad es que a pesar de formar una familia con el protagonista y ser la figura femenina de la serie, los autores nunca develaron el nombre del personaje de Feldom, que en todos los episodios llamaron simplemente 99.

El tercer personaje indispensable es El Jefe, otro que no es llamado por su nombre propio (aunque en algún capítulo se lo identifique como Tadeo). Interpretado por Edward Platt, El personaje se ve excedido por los disparates de su agente, aunque es compasivo y amigable con él.

Otro personaje divertido de la saga era Jaime, el robot. Dada su condición de androide no comprendía alusiones, dobles sentidos o metáforas: lo suyo era la literalidad. Así si alguien le pedía que le diera una mano, lo que se escuchaba era el sonido de un pequeño motor que desenroscaba el brazo de su cuerpo para entregárselo a su interlocutor.

Tras el éxito de la serie, los actores quedaron tan marcados con sus personajes que no pudieron rearmar sus vidas laborales. Don Adams siguió trabajando, pero esta vez no como actor, sino que le puso su voz al personaje de dibujos animados el inspector Gadget, que casualmente tiene varios parecidos con el agente 86.