Dengue: es fundamental el compromiso individual y ciudadano

El municipio continúa acciones para prevenir el mosquito transmisor de dengue, zika y chikungunya, enfermedades recurrentes que se propagan por las altas temperaturas.

FOTO COMUNICACION SOCIAL CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION. El Estado local continúa con las tareas preventivas para continuar sin casos y evitar lo sucedido el año pasado.

Ante la llegada del verano y el calor, la prevención de la proliferación del mosquito transmisor del dengue es una prioridad por lo que es importante tomar los recaudos necesarios.

La eliminación de los criaderos de mosquitos Aedes aegypti, transmisores del dengue, es la principal medida de prevención contra esta enfermedad. Por eso, es fundamental vaciar y limpiar aquellos recipientes que pueden acumular agua, tanto en el interior como en los alrededores o patio de la casa.

“Desde el Estado local continuamos con las tareas preventiva para continuar sin casos y no volver a vivir la situación que tuvimos el año pasado. Para ello, resulta fundamental el compromiso ciudadano. Los vecinos y vecinas deben tener en claro lo que tienen que hacer desde sus casas para evitar el mosquito”, indicó la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso.

“La medida más importante de prevención es la eliminación de los criaderos de mosquitos, es decir todos aquellos recipientes que acumulen agua dentro y fuera de casa, ya que este mosquito tiene hábitos domiciliarios”, agregó.

Además, la funcionaria manifestó que “cada ciudadano tiene su compromiso individual, esto tiene que ver con los cuidados personales como el uso de repelente, ropa adecuada cuando uno sale. Y el compromiso ciudadano, que tiene que ver con el estado de los patios, balcones, todos los lugares que pueden acumular agua. Estas acciones no sólo benefician a uno sino a toda la comunidad”.



CONCIENCIA

Caruso remarcó que “se realizaron charlas informativas con biólogos sobre el tema. Son necesarias porque permiten que las personas se informen y sepan que hacer”. Además se continúa con la concientización puerta a puerta en los barrios de la ciudad, “se priorizaron los barrios que en años anteriores tuvieron más casos de la enfermedad, para luego continuar con otros donde hubo menor circulación pero en los que no obstante la prevención debe garantizarse. Todos los barrios de la ciudad son visitados”, sostuvo la funcionaria. “Es importante aprovechar los servicios municipales gratuitos para mantener limpios y en condiciones nuestros patios”, cerró.

Cabe recordar que, los materiales que los vecinos y las vecinas saquen por la limpieza que realicen en sus domicilios se pueden disponer de diferentes maneras: en la recolección de patio el día domingo que corresponde a su sector, en el Eco Punto, en el Complejo Ambiental y, si el material no es voluminoso, puede sacarse los lunes y jueves (recuperables) con la recolección domiciliaria.