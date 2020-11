Mujeres fit, ser fit Deportes 30 de noviembre de 2020 Por Marcelo Borio Leer mas ...

No es una moda, tampoco una tendencia, menos una realidad. Existieron siempre. ¡Mujeres! Entonaría Arjona. En este hallazgo de etiqueta, la mujer actual se compromete más con su aspecto y apariencia, entonces, las hace competitivas en su género, pero más bellas en la totalidad, esa si es una realidad.

La modalidad de vida actual nos define de a dos, en semejanza. Porque también el hombre canalizó una conducta fit, de vida saludable, compromiso con su estética y devoción por el deporte. En este último aspecto, es la mujer quien pide pista e intenta disciplinas que jamás hubiéramos pensado verlas desarrollarse y del modo en que lo hacen. Hoy un retrógrada puede pensar en un deporte que sea exclusivo de un solo sexo.

Y, en el área doméstica ocurre algo similar. Antes nadie hubiera pensado tener en su alacena azúcar de mascabado, sal del Himalaya, kéfir, arroz yamani y, una inclinación a los vegetales con orientaciones veganas. Más de uno incursionó en una vida lacto/ovo vegetariana. Y todo para ser top y sacarse la mejor foto.

Por todo esto, el rótulo es mera conjunción de una corriente que tiene su lugar y esta para quedarse, por los siglos de los siglos…amén.

El ser fit solo busca un arquetipo para su talla. Todos pretendemos cambiar nuestro aspecto en determinadas partes, otros, tal vez, de manera radical. Esta metamorfosis, sin un entrenamiento adecuado de dos vías metodológicas antagónicas y, una excelente forma de alimentarse, no se puede conseguir. Los resultados son escasos si no cambias tu chip. El estereotipo fitness es un proceso, y como tal, debe desandar paulatinamente los caminos recorridos y, cambiarlos o repetirlos según su resultado para entrar en progresos segmentados y así lograr la evolución. Los cambios de hábitos son para pensarlos, no para intentarlos del minuto cero. Es preferible desasnar tu vida cotidiana en una agenda e incorporarle pequeñas variaciones y así, en un determinado tiempo, entender que fueron muchos los nuevos hábitos implementados.

Finalizando, siempre hubo un prototipo tanto del hombre como de la mujer. Ser fitness o deportista, ser actor o verdulero, no deja de ser y solo ser. Eso es lo que somos… seres.

Perdón la insistencia, fit es simplemente un compromiso con la apariencia, con el aspecto físico y estético. Dejemos que actúe como protagónico el ser fit en tu cuerpo, crearás un ser más lindo y agradable reflejado en tu espejo y, algo importante, con mejor salud.