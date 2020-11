Regreso decoroso Deportes 30 de noviembre de 2020 Redacción Por BOXEO

FOTO INFOBAE EXHIBICION./ Tyson tuvo la iniciativa ante Jones.

Mike Tyson está de vuelta: a los 54 años volvió a subirse a un cuadrilátero para una atractiva exhibición ante Roy Jones Jr. y mostró que el paso del tiempo no le quitó su feroz nivel. Iron Mike propuso de principio a fin en el ring montado sobre el Staples Center de Los Angeles y dejó un interrogante de cara al futuro: ¿realizará otra presentación?

Si bien el evento estuvo bajo la supervisión del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no se declaró a un ganador oficialmente ya que se trató de una pelea de exhibición. Las tarjetas virtuales que realizaron los jueces Christy Martin, Chad Dawson y Vinny Pazienza le dieron un “combate nulo” salomónico al trámite, aunque durante los ocho rounds fue Tyson el que brilló. Tyson llevaba 15 años sin moverse sobre un cuadrilátero: dejó la actividad profesional en el 2005 tras perder ante el irlandés Kevin McBride y le puso punto final a su trayectoria con 35 triunfos (29KO), 10 derrotas y 1 empate. En la previa, Tyson acusó 99,793KG en la balanza y Roy Jr. 95,254KG.

Una de las peleas preliminares en este evento denominado Triller tuvo la actuación del famoso youtuber Jake Paul, quien le ganó por nocaut en el segundo round al ex NBA Nate Robinson.