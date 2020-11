Nueva movilidad jubilatoria se debatirá en el Senado Nacionales 29 de noviembre de 2020 Redacción Por La nueva fórmula de cálculo comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.



BUENOS AIRES, 29 (NA).- El Gobierno envió al Senado el proyecto de ley de movilidad jubilatoria con el objetivo de sancionarlo antes de fin de año para que se otorgue el primer aumento con la nueva fórmula en marzo de 2021. La iniciativa ingresó el viernes por la noche y propone "retomar el criterio que pondera en un 50% salarios y en un 50% la recaudación tributaria".

El Poder Ejecutivo busca así que las jubilaciones y pensiones vuelvan a ajustarse como ocurrió entre 2008 y 2017, sin tomar en cuenta la inflación. El proyecto es resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la ANSES y el Ministerio de Economía.

La fórmula tiene como antecedente directo lo establecida por la Ley 26.417, que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017, durante la administración a cargo de Mauricio Macri.

En medio de las críticas de diversos sectores por la propuesta oficial, la directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, argumentó que "no hay fórmula de movilidad que alcance" para los jubilados "si el país no crece".

Hasta que entre en vigencia la nueva fórmula, el Gobierno decidió otorgar nuevamente un aumento por decreto y en este caso será del 5 por ciento para todas las jubilaciones, pensiones y beneficiarios de asignaciones familiares, por lo que el haber mínimo ascenderá a $19.035 y acumulará en todo el año un aumento del 35,3 por ciento.

En tanto, el viernes, la Cámara Federal de Paraná declaró la inconstitucionalidad de los decretos del Poder Ejecutivo que fijaron los aumentos jubilatorios en marzo y junio. Ante esa decisión, la ANSES apelará la medida, indicaron a la agencia NA fuentes del organismo encargado de los haberes de los jubilados. El fallo declaró vigente la modalidad de cálculo prevista en la ley del anterior gobierno para la actualización de haberes.

Durante el 2020 el Gobierno Nacional garantizó aumentos trimestrales por decreto en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Dada la superposición de períodos, el proyecto de Ley establece que el aumento trimestral ya otorgado en el mes de diciembre de 2020, sea considerado dentro del cálculo semestral que se realizará para el mes de marzo de 2021. Es decir, se tomó la decisión de realizar en el mes de diciembre de este año un adelanto del aumento que debiera aplicarse en el mes de marzo del año que viene, a diferencia de lo ocurrido entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.

De esta manera, con la sanción de la nueva ley no solo se busca mejorar los haberes previsionales, sino que el empalme entre las fórmulas se podrá corregir, si fuera necesario, con el índice aplicado por el decreto en diciembre se destacó desde ANSES.

Por otro lado, desde el organismo se cuestionó la ley implementada durante el Gobierno de Cambiemos. En este sentido, señaló que en diciembre de 2017 se sancionó la Ley 27.426 que modificó la periodicidad de los aumentos por una movilidad trimestral. El primer aumento trimestral se otorgó en el mes de marzo de 2018, de esta manera, se generó una gran pérdida en el poder de compra para los jubilados y las jubiladas, ya que se reemplazó un aumento semestral por uno trimestral sin resolver su empalme. En ese trimestre, las jubilaciones perdieron casi 7 puntos respecto a la inflación, debido a que no se otorgó un aumento trimestral en diciembre de 2017 ni tampoco se resolvió, lo que hubiera sido la otra posible solución, la aplicación de una primera movilidad semestral en marzo de 2018. Durante el gobierno anterior los jubilados perdieron casi un 20 por ciento de capacidad de compra con respecto a la inflación se remarcó.

Finalmente, la ANSES resaltó que con la nueva fórmula de movilidad enviada al congreso por el Poder Ejecutivo busca recuperar la misma evolución de los haberes que alcanzaron los jubilados en los 9 años entre 2009 y 2017, cuando aumentaron el poder de compra un 26 por ciento. "Lejos de perjudicar a las y los jubiladas/os y pensionadas/os, lo que se persigue es proteger sus ingresos hasta tanto el congreso sancione la nueva Ley de Movilidad, tal como se ha hecho a lo largo de todo el 2020" precisó el organismo que preside Raverta.