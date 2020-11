Murió Maradona, llora el fútbol mundial Deportes 26 de noviembre de 2020 Redacción Por Diego sufrió un paro cardíaco en su casa. Será velado en la Casa Rosada y se decretaron tres días de duelo.

FOTO NA EN LA CUSPIDE./ Todos nos quedamos con esta imagen, campeón del mundo en México, y no la triste de sus últimos días.

El astro futbolístico Diego Armando Maradona, ídolo máximo de la Selección argentina y campeón del mundo 1986, falleció ayer a los 60 años luego de sufrir un paro cardíaco en su casa del barrio San Andrés, cercano a Nordelta, en el norte del conurbano bonaerense, lo que provocó una conmoción y tristeza mundial. Maradona estaba con su sobrino Jony y algunos allegados cuando se descompensó antes del mediodía en su casa, lo que provocó que al menos diez ambulancias llegaran al lugar para tratar de reanimarlo, lo que finalmente no se logró.

Maradona había sido operado hace tres semanas de un hematoma subdural en la cabeza, en medio de su tratamiento por el cuadro de abstinencia que le detectaron luego de la intervención quirúrgica, vinculado al consumo de alcohol.

En la casa donde encontró la muerte, cerca de las 13:00, ya estaba presente Giannina Maradona, una de sus hijas, mientras que con el correr de las horas llegaron sus ex esposas Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, además de sus hermanas, profundamente desconsoladas.

Mientras tanto, las redes sociales colapsaron de mensajes de despedida, recuerdo de sus proezas, momentos de alegría y tristeza, a todo nivel y desde todas partes del mundo.

El último fin de semana le habían quitado los puntos de sutura en la cabeza por la mencionada operación, donde había tenido el drenaje. En ese sentido, había recibido el alta definitivo, aunque para su regreso al banco de suplentes de Gimnasia faltaban varios pasos que completar en el marco del desequilibrio alimentario que había sufrido en las últimas semanas, por un cuadro depresivo.

De hecho, la última imagen pública antes de la operación, había sido la del 30 de octubre, día de su cumpleaños y el retorno del fútbol, donde se lo vio desalineado, con problemas para hablar y trasladarse, en la previa de Gimnasia-Patronato por la Copa de la Liga Profesional. Los roces familiares que se habían generado antes de su cumpleaños y el hecho de haberse tenido que aislar de forma preventiva tras tener contacto estrecho con uno de sus custodios, sospechado de ser caso positivo de coronavirus (algo que finalmente se descartó) se complotaron para ese estado.

Este miércoles, Maradona se despertó con normalidad, tomó los medicamentos indicados por el equipo interdisciplinario que lo trataba, desayunó pero pidió recostarse nuevamente porque estaba "cansado". Un rato más tarde, cerca del mediodía, llegaron su psiquiatra y su psicólogo, entraron a la habitación y se encontraron con el cuadro de situación más terrible.

Maradona no reaccionaba, llamaron al 911, con el enfermero y un médico vecino iniciaron los trabajos de reanimación durante casi una hora, pero no lograron revertir el cuadro.



COINCIDENCIAS

Falleció el mismo día que Fidel Castro, el líder cubano, y a la misma edad que Néstor Kirchner, dos de los referentes políticos con los cuales tuvo estrecha relación. Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en la localidad de Lanús, hijo de Don Diego y Dalma -Doña Tota- y fue parte de los ocho hijos que tuvo el matrimonio que vivió sus primeros años en Villa Fiorito en donde empezó a tener sus dotes de futbolista que maravilló a todos por igual.

En su vida tuvo cinco hijos reconocidos, Dalma, Giannina, Diego Jr, Jana y Diego Fernando, producto de su matrimonio con Claudia Villafañe y sus relaciones con Verónica Ojeda, Cristina Sinagra y Valeria Sabalain.