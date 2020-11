Dólar blue: bajó y cerró a $158 Nacionales 26 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El dólar blue cerró ayer con tendencia negativa y operó a $158, mientras el Banco Central compró u$s 15 millones, en una plaza cambiaria con un limitado volumen de operaciones.

El billete en las "cuevas" del microcentro cotizó estable durante la mayor parte del día y sobre el cierre registró una baja de $2. De ese modo, el dólar blue acumula una merma de $3 en dos sesiones financieras.

En el sector mayorista el tipo de cambio sumó nueve centavos para llegar a $80,79.

Tras el feriado del lunes, durante martes y miércoles el dólar mayorista acumuló un avance de 44 centavos.

Fuentes oficiales indicaron a la agencia NA que el Banco Central terminó con un balance positivo en su intervención diaria de u$s 15 millones.

Se trata del segundo día con compras por parte de la autoridad monetaria, dado que en el mercado estimaron que el martes había adquirido en torno a u$s 30 millones.

Ayer, el volumen negociado en el segmento de contado fue limitado y llegó sólo a u$s 196,288 millones.

Por su parte, la divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, fue ofrecida a $79,882 para la punta compradora y a $86,189 para la vendedora.

Con esos valores, sumados el recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" cotizó a $142,20.