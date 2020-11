Sin Messi, Barcelona goleó y se clasificó a los octavos Deportes 25 de noviembre de 2020 Redacción Por CHAMPIONS LEAGUE

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Sin Lionel Messi, el Barcelona goleó ayer al Dinamo Kiev de Ucrania por 4 a 0, y se clasificó a los octavos de final de la Liga de Campeones, en una jornada en la que también ganó el PSG, con Leandro Paredes y Angel Di María de titulares, por 1 a 0 al Leipzig de Alemania.

En tanto, Juventus también pasó de fase al vencer al Ferencvaros de Hungría por 2 a 1, mientras que Sevilla superó a Krasnodar de Rusia por idéntico marcador.

A su vez, Borussia Dortmund goleó al Brujas de Bélgica por 3 a 0, Lazio superó al Zenit de Rusia por 3 a 1, Manchester United vapuleó al Basaksehir de Turquía por 4 a 1, y Chelsea derrotó a Rennes de Francia por 2 a 1.

Luego de tanta polémica y la sorpresa por la ausencia en la convocatoria, Barcelona goleó al Dinamo Kiev por 4 a 0, por el Grupo G, con los tantos de Sergiño Dest, dos del danés Martin Braithwaite, uno de penal, y el restante del francés Antoine Griezmann.

Por el mismo grupo Juventus trabajó más de la cuenta para superar al Ferencvaros de Hungría por 2 a 1, con goles de Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata, en tiempo de descuento, en tanto, el conjunto húngaro había abierto el marcador con una conquista del marroquí Myrto Uzuni.

Con estos resultados el líder del grupo es Barcelona con 12 puntos, seguido por Juventus con 9 y últimos están Dinamo Kiev y Ferencvaros, con una sola unidad.

Con Leandro Paredes y Angel Di María como titulares, el PSG venció de manera ajustada al Leipzig de Alemania por 1 a 0, con un penal convertido por Neymar, por el Grupo H. Precisamente el Manchester United es el que lidera la zona tras la goleada que le propinó al Basaksehir de Turquía por 4 a 1, con dos tantos del portugués Bruno Fernandes, Marcus Rashford, de penal, y Daniel James, mientras que Deniz Turuc descontó para la visita.

El elenco inglés suma 9 puntos, mientras que después se ubican PSG y Leipzig con 6 y cierra el Basaksehir con 3 unidades.

Sevilla, por el Grupo E, logró un valioso triunfo de visitante ante el Krasnodar de Rusia por 2 a 1, con goles de Iván Rakitic y Munir El Haddadi, en tanto, el brasileño Wanderson había igualado de manera transitoria.

En el mismo grupo Chelsea también ganó a domicilio y superó a Rennes de Francia por 2 a 1, con los goles de Callum Hudson- Odoi y el francés Olivie Giroud, en el minuto de descuento, luego que Serhou Guirassy había igualadao transitoriamente a cinco del final.

Con estos resultados el Chelsea y el Sevilla sumaron 10 puntos y se clasificaron a los octavos de final, dado que Krasnodar y Rennes suman solo una unidad cada uno.

En el Grupo F y con dos goles del noruego Erling Haaland, el Borussia Dortmund goleó al Brujas por 3 a 0, mientras que el restante lo marcó Jadon Sancho.

La Lazio de Italia, en la misma zona y con Joaquín Correa como titular, superó 3 a 1 al Zenit de Rusia, donde ingresó desde el banco Sebastián Driussi.

Los goles del conjunto romano fueron obra de Ciro Immobile, en dos ocasiones -una de penal- y Marco Parolo, y Artem Dzyuba descontó para los de San Petersburgo.

Las posiciones las lidera el Dortmund con 9 puntos, seguido por Lazio con 8, después está Brujas con 4 y cierra el eliminado Zenit con 1 unidad.



Juegan hoy: 14.55 (Fox Sports) Borussia Dortmund vs Shakhtar, 14.55 (ESPN) Olympiacos vs Manchester City, 17hs (Fox Sports) Bayern Munich vs Salzburg, 17hs (ESPN 3) Atlético de Madrid vs Lokomotiv, 17hs (Fox Sports 2) Ajax vs Midtyjilland, 17hs (ESPN 2) Inter vs Real Madrid, 17hs (ESPN) Liverpool vs Atalanta, 17hs Olympique de Marsella vs Porto.