Vuelve Mirtha Legrand Información General 23 de noviembre de 2020 Redacción Por Así lo confirmó Nacho Viale, productor del ciclo de ElTrece. Chiquita es reemplazada por su nieta desde mediados de marzo por la pandemia del coronavirus.

Se descarta que será Mirtha Legrand quien se siente a la cabecera de la mesa. Aunque, dado que viene ocupando ese lugar desde el 21 de marzo, tal vez podría ser la primera vez que Juana Viale oficie de anfitriona y la diva, a su derecha, sea la única invitada del programa. ¿Por qué no? Sea como fuere, lo cierto es que después de pasar nueve meses confinada por la pandemia del coronavirus, la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha estaría dispuesta a volver al ciclo de El Trece, publicó Teleshow.

Luego de confesar públicamente su temor a exponerse al contagio del COVID-19 siendo una persona de riesgo, Chiquita decidió dejar al frente de sus dos ciclos a su nieta. Y la actriz aceptó el reemplazo gustosa, pensando que en un par de semanas su abuela volvería a conducir sus mesazas como lo viene haciendo desde hace más de cincuenta años. Sin embargo, la cuarentena argentina se extendió mucho más de lo que todos esperaban. Y, al día de hoy, Mirtha todavía no pudo volver a su trabajo.

Es verdad que el riesgo de contagio sigue latente. Y que hasta Nacho Viale, productor de ambos ciclos, contó que tuvo que atravesar la enfermedad en el mes de septiembre. Sin embargo, el mismo nieto de la diva dio a conocer la noticia sobre su regreso a la pantalla mediante un enigmático tuit. “19/12″, dice el posteo, confirmando que esa será la fecha del regreso de Mirtha. Y luego hay cuatro emojis: una carita de pelo rubio que representa a la diva, un televisor que indica la vuelta al programa, un juego de cubiertos que marca que va a cenar y una carita de pelo oscuro que simboliza a Juana.

Obviamente, en las instalaciones de Estudio Mayor, desde donde se emite el programa de Mirtha, cuentan con todos los protocolos necesarios como para garantizar la seguridad de la diva. Por lo general, la conductora entra en su propio auto, sin tener contacto con nadie. Y, como lo ha hecho en otras oportunidades, puede llegar vestida y maquillada desde su casa, como para no tener que pasar por un camarín. Por otra parte, se colocaron cabinas sanitizantes y todos los empleados del lugar, a excepción de los que están frente a cámara, trabajan con tapabocas.

La semana pasada, durante la emisión del programa dominical, Juana había dado indicios sobre la posible vuelta de Chiquita. “El tiempo se detuvo, así que antes del 2021, fin del 2020, vamos a proponerle a la señora Mirtha Legrand que vuelva a su mesa”, dijo mientras todos en el estudio comenzaron a aplaudir. Y luego sentenció: “No podemos despedir el año de la mesa de Mirtha, sin Mirtha”.

Cabe recordar que los últimos meses han sido realmente muy difíciles para la conductora. El encierro no solo la angustió por el hecho de no poder tener la vida social que la caracteriza, sino también porque le impidió despedir a su hermana gemela, Goldy, quien falleció el primero de mayo en pleno aislamiento social obligatorio. Ese fue, sin dudas, un golpe muy duro para la Legrand. Sobre todo, porque ni siquiera pudo recibir el abrazo de contención de sus seres queridos.

Sin embargo, haciendo gala de su fortaleza, Mirtha siguió alentando a sus nietos para que mantuvieran sus programas al tope del rating, hasta tanto ella pudiera regresar. Y se mostró orgullosa del trabajo de ambos. Pero es verdad que el público la extraña a ella. Y que ella, como siempre dice, le ha dado su vida. Así que, si todo está bien, en menos de un mes Chiquita volverá a brillar en la pantalla.