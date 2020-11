Indicadores económicos

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El INDEC dará a conocer esta semana dos indicadores fundamentales para el futuro de la economía: el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) y los datos de Intercambio comercial argentino (ICA). Ambos informes serán publicados por la entidad oficial este martes a las 16:00.

Según las estimaciones de los analistas privados, el EMAE indicará una contracción económica de 8,6% interanual en septiembre, lo que significa una recuperación "mes a mes" debido a que la retracción en agosto había sido de 11,6%.

La mayor caída de la actividad económica se produjo en el mes de abril, cuando el país atravesaba la peor parte de la pandemia y la cuarentena implementada por el Gobierno, mes en el que la economía se retrajo un 26%.

En ese sentido, la desaceleración de la caída se explica por la normalización de la mayoría de las actividades industriales, las vinculadas a la construcción y, en menor medida, las comerciales.

Aunque en general tiene menor importancia, el dato de comercio exterior que se dará a conocer será clave para el futuro porque ahí se verá si la Argentina continúa teniendo el superávit comercial que mostró a lo largo del año.

Del superávit comercial depende en gran medida la capacidad que tendrá el Gobierno de generar un proceso de reactivación económica, dado que de ese superávit saldrán los dólares necesarios para importar insumos industriales.

Por eso, los datos correspondientes a septiembre fueron muy preocupantes para el Gobierno ya que el superávit comercial fue de apenas 7 millones de dólares, es decir, casi nulo.

Economistas a los que consultó NA coinciden en que la pérdida del superávit comercial se debe a que el gobierno, que tiene una escasa cantidad de dólares, "no organizó el comercio exterior" y permitió durante varios meses importaciones no prioritarias para la industria.

Estas argumentaciones se condicen con la gran cantidad de containers de importación que fueron reservados por adelanto, ya que la compra de mercadería importada constituye una de las principales formas de resguardo contra una futura devaluación, algo que en el mundo empresarial todavía no descartan.

Si los datos del comercio exterior muestran que se acabó el superávit comercial y, por el contrario, se registra un déficit, las expectativas de que el Gobierno podrá evitar una devaluación caerán.