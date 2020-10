Preocupación por una antigua toma de terrenos en la ciudad de La Plata Nacionales 31 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Alrededor de mil familias ocupan desde diciembre del año pasado un terreno perteneciente al Estado nacional en la ciudad de La Plata, motivo por el cual la Municipalidad de la capital bonaerense denunció ante la Justicia Federal la usurpación de las 160 hectáreas.

El predio está ubicado entre las calles 141 y 155 y 76 y 90 de la localidad platense de Los Hornos y es propiedad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABBE) del gobierno nacional.

"Claramente las tomas no responden sólo a un déficit habitacional, hay una intencionalidad política detrás, el Estado debe intervenir, no puede fomentar la ilegalidad", sostuvo el intendente platense Julio Garro, que se presentó en la Justicia como querellante, e informó que "el 95% de las personas que están en las tomas no son de La Plata".

"El Estado nacional y provincial deben dar pautas claras, hay que ponerle un freno a la ilegalidad, no se puede premiar ni defender al delincuente", agregó el jefe comunal y pidió que la Justicia "actúe con celeridad para desalentar cualquier intento de toma de tierras".

La causa se investiga en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo de Adolfo Gabino Ziulu, pero desde el municipio bonaerense reclaman que el expediente "está totalmente parado".

Según consideran en La Plata, la dificultad para el desalojo radica en que "desde el gobierno nacional y provincial anunciaron que van a avanzar con urbanizar y dar loteos sociales a los usurpadores, pero hace 10 meses que no hay movimientos de ningún tipo".

Garro expresó su preocupación ya que son tierras inundables. Por eso, elevó a la Provincia un informe desarrollado por la Universidad Nacional de La Plata, el cual demuestra la grave situación hídrica de estos lotes, que se encuentran en la planicie del Arroyo Regimiento.

Los terrenos pertenecían a la Agencia Nacional de Aviación Civil (funcionaba el Club de Planeadores de Los Hornos) y fueron traspasados por la Justicia al Estado con la idea de que allí se desarrolle un "Proyecto Urbanístico Integral" que daría solución habitacional a familias de La Plata que se inscribieron y que viven en asentamientos precarios de la zona, como así también a otras que podrán acceder a través de distintos programas habitacionales.

El proyecto cuenta con la declaración de interés municipal desde el Concejo Deliberante de La Plata. Se trata de un trabajo conjunto entre la Provincia, la Municipalidad y el Gobierno Nacional, a través de la AABE, que aporta las tierras.

El jefe Comunal explicó que con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y autoridades nacionales se conformó una mesa de trabajo para urbanizar el predio, pero "la toma continúa avanzando y el proyecto de urbanización se sigue deteriorando".

En el estudio profundo llevado a cabo por técnicos y especialistas de la UNLP, se advierte "una alta peligrosidad con riesgo hídrico en la situación de toma actual".