Submarino: citan a Macri y Aguad Nacionales 31 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro Oscar Aguad fueron citados a declaración indagatoria en la causa en la que se investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan.

Las citaciones fueron realizadas por el fiscal de cámara Norberto Bellver, en la segunda jornada de audiencias en la que La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que define si avala el fallo de primera instancia en el que se dispuso el procesamiento de seis ex jefes de la Armada.

En esa resolución se rechazó investigar la responsabilidad de los entonces integrantes del Poder Ejecutivo.

No obstante, el fiscal considera que tanto Macri como Aguad debieron estar al tanto que el submarino no estaba en condiciones de operar, por lo que decidió avanzar con el procesamiento.

La explosión y posterior hundimiento del submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo, se produjo el 15 de noviembre de 2017, cuando la embarcación regresaba desde Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata.