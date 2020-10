Alerta por Coloccini Deportes 28 de octubre de 2020 Redacción Por SAN LORENZO

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El plantel de San Lorenzo se volvió a entrenar ayer de cara al inicio de la Copa de la Liga Profesional, mientras que el defensor Fabricio Coloccini, quien se había reintegrado a los trabajos este lunes luego de recuperarse de un desgarro, volvió a sufrir una molestia muscular que lo marginó de la práctica y se aguardan los resultados de los estudios para conocer la gravedad de la lesión.

El marcador central de 38 años, que padeció una serie de dolencias y se contagio por coronavirus en el comienzo de la pretemporada, se retiró de los ensayos tácticos debido a una molestia en la parte posterior de su rodilla derecha.

Si bien no iba a ser titular en el duelo ante Argentinos Juniors, el próximo sábado a las 18:45 en La Paternal, el DT Mariano Soso perdió otra pieza importante del plantel para comenzar el certamen local.

Además de Coloccini, el director técnico no podrá contar con el arquero Lautaro López Kaleniuk, el lateral Gino Peruzzi y los atacantes Agustín Hausch y Franco Di Santo, todos desgarrados.

Por ese motivo, el once que pararía el ex DT de Defensa y Justicia para el choque con el "Bicho", sería: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Bruno Pittón (capitán); Lucas Menossi, Diego Rodríguez; Óscar Romero, Matías Palacios, Juan Ramírez; Ángel Romero.