El oficialismo intentará dar media sanción Nacionales 28 de octubre de 2020 Redacción Por PRESUPUESTO 2021

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Frente de Todos tratará de aprobar hoy con media sanción el proyecto de Presupuesto 2021 con la ayuda de bloques aliados de la oposición, en tanto que Juntos por el Cambio votará mayoritariamente en contra.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja firmó el viernes pasado dictamen de mayoría y este miércoles la discusión se trasladará al recinto a partir de las 12:00, bajo una modalidad mixta.

Luego de que Juntos por el Cambio presionara por una mayor presencialidad, se negoció un formato por el cual habrá una mayor cantidad de legisladores sentados en las bancas del recinto que en sesiones anteriores celebradas en el marco de la pandemia, aunque la principal bancada opositora se comprometió a no llevar más de 90 diputados.

La convocatoria a sesión se aceleró ya que el objetivo es tener cerrado el capítulo del presupuesto antes de fin de octubre, teniendo en cuenta que en noviembre comenzará la renegociación con el Fondo Monetario Internacional de la deuda que el país mantiene con ese organismo por u$s 44.000 millones.

Se espera que entre principios y mediados de noviembre llegue a Buenos Aires una misión especial del FMI y la intención es tener el paquete del Presupuesto cerrado a nivel institucional para poder transmitir con firmeza que los gastos contemplados en el proyecto de "ley de leyes" no son parte de la negociación.

Luego de asistir al acto de homenaje a Néstor Kirchner en el CCK, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió en la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández para repasar el proyecto de Presupuesto y analizar los números de cara a la votación.

La iniciativa prevé para 2021 una inflación en torno al 29%, un crecimiento de la economía de 5,5% y un déficit fiscal de 4,5%.

Entre los cambios más importantes incluidos en los últimos días se encuentra un aumento de $7.000 millones en subsidios al transporte público para las provincias, así como una partida de $4.200 millones para universidades nacionales.

Por otra parte, en el dictamen se incorporó como fuente de financiamiento para el programa de Manejo de Fuego "una contribución obligatoria del tres por mil de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras".

Una modificación importante, que dejó más que satisfechos a los diputados de Misiones, fue la incorporación del artículo 124 para generar en esa provincia un "Polo de Desarrollo Productivo, Tecnológico y Exportador".