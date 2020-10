Nominados a los Premios Sur Información General 27 de octubre de 2020 Redacción Por La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina dio a conocer la lista de los que competirán a los galardones por las películas estrenadas en el 2019.

El Cuento de las Comadrejas, Las Buenas Intenciones, La Odisea de los Giles, Los Sonámbulos y Sueño Florianópolis son las películas con mayor cantidad de nominaciones a los Premios Sur 2019, que entrega la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. La fecha de anuncio de los ganadores aún no fue confirmada, aunque los organizadores creen que podría ser a fines de noviembre. Tampoco se anunció todavía como será la ceremonia, publicó ayer Teleshow.

Graciela Borges, Amanda Minujín, Érica Rivas y Mercedes Morán competirán en el rubro mejor actriz protagónica, mientras que Peter Lanzani, Joaquín Furriel, Ricardo Darín y Gustavo Garzón lo harán en la categoría mejor actor protagónico. Por su parte Juan José Campanella, Sebastián Borensztein, Paula Hernández y Ana García Blaya buscarán su premio a mejor dirección.



La lista con todos los nominados:



Mejor Actor de Reparto



Luis Brandoni (4x4)



Diego Cremonesi (La Afinadora de Arboles)





Sebastián Arzeno (Las Buenas Intenciones)



Carlos Belloso (La Odisea de los Giles)



Mejor Guión Original



Mariano Cohn y Gastón Duprat (4x4)



Ana García Blaya (Las Buenas Intenciones)



Paula Hernández (Los Sonámbulos)



Ana Katz y Daniel Katz (Sueño Florianópolis)



Mejor Guión Adaptado



Arauco Hernández, Martín Mauregui y Federico Veiroj (“Así habló el cambista” basada en la novela “Así habló el cambista” de Juan E. Gruber)



Juan José Campanella y Darren Kloomok (“El Cuento de las Comadrejas” basado en “Los muchachos de antes no usaban arsénico” escrita por José Martínez Suárez y Augusto Giustozzi)



Leonel Mauro D’Agostino (“El Hijo” basado en un cuento de Guillermo Martínez “Una Madre Protectora”, del libro del mismo autor titulado “Una felicidad repulsiva”)



Sebastian Borensztein y Eduardo Sacheri (“La Odisea de los Giles” basada en la novela de Eduardo Sacheri “La Noche de la Usina”)







Mejor Dirección Arte



Nelson Luty (El Cuento de las Comadrejas)



Ailí Chen (Los Sonámbulos)



Laura Caligiuri (Muere, Monstruo, Muere)



Gonzalo Delgado (Sueño Florianópolis)



Mejor Diseño de Vestuario



Cecilia Monti (El Cuento de las Comadrejas)



Julio Suárez (La Odisea de los Giles)



Mónica Toschi (Los Sonámbulos)



Diogo Costa y Sandra Fink (Sueño Florianópolis)



Mejor Maquillaje y Caracterización



Carolina Oclander (4x4)



Constanza Pugliese (Astrogauchos)



Osvaldo Esperón, Sylvie Imbert y Beatushka Wojtowicz (El Cuento de las Comadrejas)



Ángela Garacija (Los Sonámbulos)









Revelación Femenina



Nicole Rivadero (La Botera)



Amanda Minujín (Las Buenas Intenciones)



Ornella D’elía (Los Sonámbulos)



Manuela Martinez (Sueño Florianópolis)



Mejor Fotografía



Félix Chango Monti (El Cuento de las Comadrejas)



Jasper Wolf (Monos)



Julián Apezteguía y Manuel Rebella (Muere, Monstruo, Muere)



Gustavo Biazzi (Sueño Florianópolis)



Mejor Película Documental



Flora No es un Canto a la Vida (dirigida por Iair Said)



Los Knacks: Déjame en el Pasado (dirigida por Gabriel Nesci y Mariano Nesci)



Método Livingston (dirigida por Sofía Mora)



Que Sea Ley (dirigida por Juan Solanas)







Mejor Actriz de Reparto



Jazmín Stuart (Las Buenas Intenciones)



Verónica Llinás (La Odisea de los Giles)



Valeria Lois (Los Sonámbulos)



Marilú Marini (Los Sonámbulos)



Mejor Sonido



Gustavo Pomeranec y Adrián Rodríguez (Crímenes Imposibles)



José Luis Diaz (†) (El Cuento de las Comadrejas)



Santiago Fumagalli (Muere, Monstruo, Muere)



Martín Grignaschi (Los Sonámbulos)



Mejor Montaje



Juan José Campanella (El Cuento de las Comadrejas)



Javier Diment (La feliz - continuidades de la violencia-)



Andrés Estrada (Muere, Monstruo, Muere)



Rosario Suárez (Los Sonámbulos)







Revelación Masculina



Sebastián Arzeno (Las Buenas Intenciones)



Alejandro Gigena (La Odisea de los Giles)



Rafael Federman (Los Sonámbulos)



Joaquín Garzón (Sueño Florianópolis)



Mejor Música Original



Emilio Kauderer (El Cuento de las Comadrejas)



Iván Wyszogrod (El Hijo)



Pedro Onetto (Los Sonámbulos)



Gustavo Pomeranec (Los Últimos Románticos)



Mejor Ópera Prima



Ciegos (dirgida por Fernando Zuber)



Flora No es un Canto a la Vida (dirigida por Iair Said)



Las Buenas Intenciones (dirigida por Ana García Blaya)



La Botera (dirigida por Sabrina Blanco)







Mejor Actriz Protagónica



Graciela Borges (El Cuento de las Comadrejas)



Amanda Minujín (Las Buenas Intenciones)



Erica Rivas (Los Sonámbulos)



Mercedes Morán (Sueño Florianópolis)



Mejor Actor Protagónico



Peter Lanzani (4x4)



Joaquín Furriel (El Hijo)



Ricardo Darín (La Odisea de los Giles)



Gustavo Garzón (Sueño Florianópolis)



Mejor Dirección



Juan José Campanella (El Cuento de las Comadrejas)



Sebastián Borensztein (La Odisea de los Giles)



Paula Hernández (Los Sonámbulos)



Ana García Blaya (Las Buenas Intenciones)







Mejor Película de Ficción



El Cuento de las Comadrejas (dirigida por Juan José Campanella)



Las Buenas Intenciones (dirigida por Ana García Blaya)



La Odisea de los Giles (dirigida por Sebastián Borensztein)



Los Sonámbulos (dirigida por Paula Hernández)