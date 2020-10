"En la Argentina el que decide es el Presidente" Nacionales 27 de octubre de 2020 Redacción Por CRISTINA KIRCHNER

BUENOS AIRES, 27 (NA) - La vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo que "en la Argentina el que decide es el presidente" Alberto Fernández, al tiempo que advirtió que dentro del Gobierno hay "funcionarios y funcionarias que no funcionan".

De esta manera, salió al cruce de las versiones que le atribuyen injerencia sobre el jefe de Estado por haber sido quien lo nominó como candidato presidencial el año pasado.

"Si algo tengo claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno. Es el que saca, pone o mantiene funcionarios. Es el que fija las políticas públicas", argumentó.

Según dijo, "no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea la del Presidente a la hora de las decisiones".

"En la Argentina el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario. Si alguien intentara hacerlo, preguntale qué intereses lo o la mueven", completó en una carta difundida en sus redes sociales.

La vicepresidenta también advirtió que en el Gobierno hay "funcionarios y funcionarias que no funcionan", en una crítica a integrantes del Gabinete en momentos en que subsisten los rumores sobre cambios en el equipo.

"En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ´defectos´ que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión", resaltó.

En la misiva, sostuvo: "El punto cúlmine de ese maltrato permanente y sistemático se produjo hace pocos días en un famoso encuentro empresario autodenominado como lugar de ideas, en el que mientras el Presidente de la Nación hacía uso de la palabra, los empresarios concurrentes lo agredían en simultáneo y le reprochaban, entre otras cosas, lo mucho que hablaba".

A la vez, confirmó que mañana no participará del acto homenaje a Néstor Kirchner que liderará Fernández en el Centro Cultural Kirchner



"PRESIDENTE TÍTERE"

"Debo reconocer que son poco creativos. El relato del Presidente títere lo utilizaron con Néstor respecto de Duhalde, conmigo respecto de Néstor y, ahora, con Alberto respecto de mí.

Después de haber desempeñado la primera magistratura durante 2 períodos consecutivos y de haber acompañado a Néstor durante los 4 años y medio de su presidencia, si algo tengo claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno. Es el que saca, pone o mantiene funcionarios. Es el que fija las políticas públicas", afirmó.

En una carta, agregó: "Podrá gustarte o no quien esté en la Casa Rosada. Puede ser Menem, De La Rúa, Duhalde o Kirchner. Pero no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea la del Presidente a la hora de las decisiones".