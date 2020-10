Igualdad de protocolos en todas las provincias Nacionales 26 de octubre de 2020 Redacción Por LAMMENS Y LA TEMPORADA DE TURISMO

FOTO ARCHIVO MATIAS LAMMENS. "Podrán circular los vehículos".

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Matías Lammens, titular del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, aseguró que mantendrán distintas reuniones "con las provincias para que los protocolos sean iguales en todas", de cara al inicio de la temporada de verano en la Argentina.

"Vamos a hablar con las provincias para que los protocolos sean iguales en todas. Tener o no temporada de verano te cambia el año", precisó Lammens.

El sábado, el ministro anticipó que a partir de la próxima semana se abrirán "las fronteras para recibir turistas de los países limítrofes" vía aérea y marítima, al destacar que representará un "ingreso importante" de divisas.

"Hemos estado trabajando toda la semana con el Ministerio de Salud, también con la ciudad de Buenos Aires, para permitir la llegada de turistas de países limítrofes, a partir no de esta semana que entra, sino de la otra. Es una decisión acertada del jefe de Gabinete (Santiago Cafiero), la posibilidad de que turistas extranjeros, de los países limítrofes -Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile- puedan venir a la Argentina", reveló.

Lammens sostuvo que "es una decisión tomada" y que se trata de "una nueva etapa" sin descuidar la lucha contra la pandemia por coronavirus.

Ayer, el funcionario nacional aclaró que "en la temporada de verano no va a haber ningún tipo de restricción a la libertad de tráfico de autos", por lo que los turistas no tendrán problemas para trasladarse en sus vehículos.

Por último, y respecto a la quita de 1,2 puntos de la Coparticipación que el presidente Alberto Fernández dispuso con la Ciudad, remarcó que si él hubiera sido el jefe de Gobierno porteño, el mandatario nacional hubiera tomado una decisión similar.

"Si hubiese sido yo el jefe de Gobierno de la Ciudad -se presentó en las pasadas elecciones-, Alberto Fernández también nos habría quitado los puntos de Coparticipación", concluyó.