Pichetto no compartió declaraciones de Macri Nacionales 26 de octubre de 2020 Redacción Por "NO TODO ES CULPA DEL PERONISMO"

FOTO ARCHIVO PICHETTO. Consideró que fue un "error" de Macri.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El auditor general de la Nación y ex candidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, consideró un "error" del ex presidente Mauricio Macri "generalizar que el peronismo sea el culpable de todos los males de la Argentina" y remarcó que en el sur del país, con las tomas de tierras, "hay actividad casi pre insurreccional".

"Me parece bien que Macri haya reivindicado a Perón, pero creo que es un error generalizar que el peronismo sea el culpable de todos los males de la Argentina", indicó el ex senador en diálogo con Infobae.

El dirigente peronista subrayó que "es un error de Macri y de algunos otros actores del PRO que ofenden y agravian diciendo que la culpa de todos los males la tiene el peronismo".

Respecto a la situación actual, expresó su preocupación por "el país y el rumbo que lleva la Argentina".

"Me preocupa esta cuarentena interminable. La prolongación indefinida es letal para la economía y esto ha provocado una situación de mucha desesperanza y mucha angustia", sostuvo Pichetto.

El ex senador rionegrino explicó que "hay una crisis fundamentalmente de naturaleza política que luego repercute por supuesto en el marco de las decisiones económicas".

"El Gobierno no tiene un rumbo, no tiene un plan. E indudablemente también todos vemos que hay contradicciones, visiones confrontativas dentro del propio Gobierno", aseveró.

"Hay actividad casi pre insurreccional en la Argentina. Miren el Sur. Lo que pasa es que como está tan lejos, los medios de comunicación no le están dando la debida importancia", dijo respecto a los conflictos en Villa Mascardi.

Y concluyó: "Hay un tufillo de Sendero y montonerismo. Que te ocupan tierra federal, parques nacionales... Le ocuparon al Obispado de San Isidro todas las instalaciones, que son históricas".