"Muchos countries son ocupaciones de tierra" Nacionales 26 de octubre de 2020 Redacción Por DESAFORTUNADA FRASE DE KICILLOF

FOTO ARCHIVO KICILLOF. Su declaración generó polémicas.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El gobernador bonaerense, Axel Kicillof comparó las usurpaciones con los countries y barrios privados al señalar que la mayoría de estos "son prácticamente ocupaciones de tierras", ya que "no están habilitados" y "no pagan impuestos".

"La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo", expresó el mandatario de la provincia de Buenos Aires en declaraciones periodísticas.

El gobernador dijo que es necesario regularizar la situación dominial de los barrios privados.

Kicillof se quejó además de la gestión de su antecesora, María Eugenia Vidal, al señalar que "no quedó un mapa de la disponibilidad de tierra pública y privada para la ampliación de oferta".

"Era la nada misma y sobre ella montados muchísimos negocios privados", expresó.



EN ENTRE RIOS

En un nuevo capítulo del conflicto judicial de la familia Etchevehere, el juez subrogante Raúl Flores concedió las apelaciones de la querella y fiscalía, que se opusieron al rechazo de la medida cautelar que solicitaba el desalojo de la estancia Casa Nueva de la ciudad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos.

Ahora será un Tribunal de Juicios y Apelaciones de la Justicia entrerriana el que deberá resolver sobre la estadía de Dolores Etchevehere y los 40 militantes de Juan Grabois, del Proyecto Artigas, en el casco principal de la estancia.

La composición de dicho tribunal deberá ser sorteada según establece el código provincial. Será la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial la que deberá tramitar el recurso de apelación.