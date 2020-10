Las reservas, jaqueadas por la baja de depósitos en dólares Nacionales 25 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La baja de los depósitos en dólares de octubre podría ser la mayor en lo que va de 2020 y repercutirá en el nivel de reservas internacionales, que a su vez tendrá otro condicionamiento adicional si se confirman este mes los magros resultados de la balanza comercial de septiembre, que cerró con el menor superávit de los últimos 19 meses.

Las preocupaciones fueron puestas de manifiesto en sendos informes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la consultora ABECEB, en los que, además del impacto en las reservas del Banco Central, se advirtió sobre las consecuencias tanto en los precios como en el intercambio comercial, si se tiene en cuenta que el mes pasado las importaciones crecieron por primera vez en 24 meses. Las reservas tuvieron entre el viernes 16 y el martes 22 de octubre un incremento atípico de US$ 35 millones, que contrastó con la sucesión de caídas de los últimos meses. Pero la semana cerró con un retroceso de US$ 286 millones, atribuido en parte por el BCRA a variaciones en las cotizaciones del oro y el yuan.

Por otra parte, el informe monetario de la entidad reveló que en los últimos 30 días los depósitos en dólares tuvieron una caída de US$ 2.054 millones, superando la baja de las reservas, que en ese lapso se redujeron US$ 1.448 millones. En lo que va de 2020, las reservas acumulan una caída de US$ 4.282 millones y en los últimos doce meses una disminución de US$ 5.646 millones, a pesar de los buenos resultados del intercambio comercial que destacó en sus últimas declaraciones el ministro de Economía, Martín Guzmán. El contraste en ese sentido queda en evidencia si se compara esa caída interanual de US$ 5.646 millones con un superávit comercial de US$ 18.061 millones de septiembre de 2019 al mismo mes de 2020. Los datos de comercio exterior de septiembre añadieron otro motivo de preocupación ya que, si bien se mantuvo el superávit comercial, este se redujo a un tercio del promedio de los últimos meses, con US$ 548 millones. Ese nivel se ubicó “por debajo de las expectativas del mercado, que estimaban un superávit de US$ 1.611 millones”, indicó ABECEB, que agregó que “si la economía local ya presentaba tensiones entre el saldo liquidado y el devengado con guarismo que eran aproximadamente tres veces mayores que el actual, esto quiere decir que la tensiones en el canal cambiario enfrentan una nueva complicación”. Esa volatilidad “afecta fuertemente a la economía” y para la CAC “sin dudas, en las próximas semanas comenzará a notarse en los precios de los bienes y servicios”, en algunos casos “afectados por el alza del tipo de cambio, otros por una cuestión de expectativas” y en otros “por especulación respecto a lo que pasa en el país. “El BCRA no tiene reservas y si el país no logra incrementar en los próximos meses sus exportaciones el problema podría agravarse”, indicó la entidad en su último informe semanal.