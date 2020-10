Productores convocaron a un "banderazo" para las 17:00

BUENOS AIRES, 25 (NA) - Productores rurales y usuarios de redes sociales convocaron a una protesta para hoy con una movilización al distrito entrerriano de Santa Elena, donde se da el conflicto por el campo "Casa Nueva" de la familia Etchevehere.

La convocatoria se da en medio de la escalada de la pelea entre el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, junto a sus hermanos y su madre, con su hermana Dolores, con denuncias y quien donó una parte del terreno familiar en disputa a una agrupación referenciada en el dirigente social Juan Grabois.

A través de las redes sociales, agrupaciones como "Chacareros Autoconvocados" llamaron a un "banderazo federal" para hoy a las 17:00, que incluirá una movilización a Santa Elena, para repudiar lo que según afirman es una "toma ilegal" por parte de Dolores Etchevehere y Grabois.

Los organizadores marcaron en Twitter la tendencia #FuerzaLuis, en referencia al ex ministro de Cambiemos y ex titular de la Sociedad Rural, y en los flyer incluyeron la consigna "por la libertad de expresión y la propiedad privada" y la leyenda "fuera Grabois".

Horas antes de la convocatoria la pelea comenzó a escalar con una denuncia penal que presentó el Proyecto Artigas, la agrupación a la que Dolores Etchevehere le cedió el terreno, y que fue difundida por las redes sociales.



AUDIENCIA

El juez Raúl Flores citó a los involucrados en el conflicto por los campos de la familia Etchevehere situados en Entre Ríos a una audiencia de conciliación para mañana, mientras que los fiscales intervinientes apelaron el último fallo e insistieron en el desalojo de la propiedad.

En medio de una escalada de la pelea y una convocatoria de productores rurales a una protesta, el magistrado propuso que las dos partes en conflicto designen a seis personas cada una para entrar y salir libremente de la estancia "Casa Nueva", en tanto que convocó a una audiencia para hoy a las 9:00.

Sin embargo, paralelamente los fiscales que intervienen en la causa apelaron el fallo de Flores del viernes pasado para insistir en el pedido de desalojo de la propiedad que hizo el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere.