Alexis Rodríguez y su rol con el básquet adaptado

(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION). - La Federación Santafesina de básquetbol se alineó en el proyecto de básquet inclusivo impulsado por la CABB, que tiene como referente a Walter Garrone en el ámbito nacional. En ese sentido, fueron designados profesionales que trabajarán en las distintas Asociaciones y en la Rafaelina esta nueva propuesta estará a cargo de Alexis Rodriguez.

“Me parece un proyecto sumamente interesante. Cuando Luis Silvano me lo ofreció, estuve interiorizándome y tiene un marco de seriedad con el respaldo de la CABB, así que no dudé en aceptar. Creo que una de las patas dentro del básquet que faltaba desarrollar era ésta y no tengo dudas que se podrá trabajar con muchas expectativas”, manifestó el jugador de 9 de Julio, pero con una buena experiencia en conducción de categorías menores.

Rodriguez, entrenador Nivel 2 de ENEBA, trabajó desde los 18 años como Monitor y luego estuvo a cargo de Mini, Premini, y este año -en realidad hasta marzo cuando se interrumpió por la pandemia- estaba abocado a NeneBasquet y Escuelita. Cabe recordar que los menores de 12 años no han vuelto a practicar a los clubes.

Comentó sobre la primera etapa a cumplimentar, que “será realizar un relevamiento en instituciones educativas sobre los chicos y chicas con discapacidades, y su posibilidad de acercamiento a nuestro deporte. Seguramente consultaremos con la Municipalidad, que es una fuente fidedigna para tener mayor información y luego elevaremos esos datos a los encargados provinciales”.

Alexis destacó también que “esto implicará para uno la necesidad de capacitarse, ya que se trata de un área donde hay muchas cosas por aprender. Pero creemos que en el mediano y largo plazo el proyecto permitirá nutrir a los clubes de varios chicos”.



ALGUNOS DATOS

En la actualidad, en nuestro país existen dos federaciones nacionales de Básquet Adaptado, la de Silla de Ruedas -la única paralímpica- y la de Sordos, que tiene su competencia mundialista de la cual participaron Los Topos en 2019. Ambas tienen su organización a nivel nacional y su competencia, por fuera de CABB y con la llegada de Fabián Borro se verán beneficiadas en crecer en cantidad y calidad.

Tanto Silla de Ruedas y Sordos serán reconocidas por la CABB, continuando con su organización y su autonomía, pero dentro de la órbita de la entidad madre del básquet nacional. También abrirá un registro de las instituciones que se ocupan del Básquetbol Inclusivo.

La tercera disciplina que estará dentro del Proyecto BAI serán los Ciegos, quienes actualmente no están organizados y que, según lo establece el documento presentado por Garrone y su equipo, serán incluidos dentro de las federaciones provinciales y las asociaciones, tal como ocurre en Córdoba.