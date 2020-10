Deja de ser querellante la Oficina Anticorrupción Nacionales 21 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO FELIX CROUS. El actual titular del organismo.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La Oficina Anticorrupción (OA), que lidera Félix Crous, decidió renunciar como querellante en todas las investigaciones por hechos de corrupción que comprometen a ex y actuales funcionarios, por una decisión política interna y ante la falta de personal.

"Que la tarea de la Oficina Anticorrupción, desde su creación, se integra con dos facetas claramente diferenciables: una dirigida a la prevención de los hechos de corrupción y otra a investigar tales hechos", según la resolución.

"En lo atinente a la investigación, la oficina cumple funciones que en buena medida se superponen con las específicas del Ministerio Público Fiscal, especialmente su órgano especializado en la materia, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas", dispuso la OA en su resolución.

"Un análisis preliminar de la situación ha permitido comprobar que los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de Investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia", destacaron.

El titular de la Oficina Anticorrupción afirmó que el organismo no es "una agencia de detectives" y señaló que presentarán "denuncias cuando corresponda", pero dejarán de ser querellantes.

"No somos una agencia de detectives, ni somos un organismo parajudicial y queremos que nuestra gestión se encamine en esta dirección, que es menos vistoso, menos marketinero, pero es lo que tenemos que hacer", subrayó Crous.