Argentina ya superó el millón de contagios Nacionales 20 de octubre de 2020 Redacción Por HUBO 12.982 CASOS Y 451 MUERTOS

FOTO ARCHIVO DESINFECCION. Actividad realizada por personal municipal de CABA.

BUENOS AIRES, 20 (NA. - La Argentina superó ayer el millón de contagios de Covid-19, al sumar 12.982 nuevos casos en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo con el nuevo parte, son ya 1.002.662 los casos positivos en el país, de los cuales 803.965 son pacientes recuperados y 159.695 confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 451 nuevas muertes, 251 hombres y 198 mujeres, por lo que la cantidad de víctimas fatales ascendió a 26.716.

Según se aclaró en el informe oficial, "dos personas residentes en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificadas como fallecidas, no registran datos de sexo", mientras que un hombre residente en la provincia de Chaco fue reclasificado.

En el informe, el Ministerio indicó que "en las últimas 24 horas fueron realizados 28.395 testeos", mientras que "desde el inicio del brote se llevaron a cabo 2.626.406 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 57.880 muestras por millón de habitantes".

"En el día de la fecha, se incorporan a la base de datos de testeos todos aquellos test realizados y notificados al sistema nacional de vigilancia reportados por otros actores del sistema (distintos a los laboratorios bioquímicos) que hayan arrojado resultados negativos", se explicó.

Y se señaló que "se incluyen entonces todos los test de PCR y de antígenos que se hayan realizado tanto en casos sospechosos, como en otras situaciones tales como contactos estrechos asintomáticos, que son exigidos como requisitos para ingresar a distintas jurisdicciones, prequirúrgicos, etc., que hasta el momento no eran incluidos".

"Todos aquellos que hayan arrojado resultados 'positivos' en cualquier situación, han sido debidamente contabilizados como casos confirmados en el momento del diagnóstico y se encuentran notificados como tales", precisó el informe.

En el detalle por jurisdicción se indicó que la provincia de Buenos Aires registró 4.206 nuevos casos (502.457 acumulados), Ciudad de Buenos Aires 557 (140.527), Catamarca 12 (492), Chaco 185 (11.848), Chubut 220 (9.262), Córdoba 1.668 (64.579), Corrientes 122 (2.100), Entre Ríos 258 (11.692), Formosa 6 (144), Jujuy 51 (17.285), La Pampa 92 (1.710), La Rioja 65 (6.624), Mendoza 744 (37.846), Misiones -6 (197), Neuquén 271 (15.354), Río Negro 207 (19.418), Salta 80 (16.464), San Juan 10 (1.302), San Luis 277 (3.614), Santa Cruz 138 (7.405), Santa Fe 2.050 (80.873), Santiago del Estero 145 (6.960), Tierra del Fuego 238 (8.386) y Tucumán 1.386 (36.123).