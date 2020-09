Productores cortan accesos de rutas a la provincia de San Luis Nacionales 30 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SAN LUIS, 30 (NA). - Un grupo de productores agropecuarios bloqueó ayer los principales accesos a San Luis en protesta por las restricciones a la circulación impuestas por el Gobierno de esa provincia, debido a la pandemia del Covid-19.

En tanto, se supo que manifestantes cordobeses, pampeanos, mendocinos, santafesinos y bonaerenses iban a cortar las rutas 7, 8, 30, 20, 188 y 55.

Según indicó María Giantomassi, productora de la ciudad cordobesa de Villa María, la decisión se relaciona con el reclamo de la habilitación para acudir a sus campos situados en San Luis.

"Llegamos a esta situación porque no logramos ser escuchados o sentarnos en una mesa de diálogo con el Gobierno de San Luis. No queríamos esto, porque sabemos que cortar rutas trae muchísimos inconvenientes", explicó.

"Se cortarán todas las rutas de acceso a la provincia por tiempo indeterminado. Pareciera ser que queremos ir a una guerra en la que él (el gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá) quiere cuidar la vida y nosotros no. Que no se confunda el gobernador", agregó.

Además de los productores ganaderos, en la medida también iban a participar veterinarios, transportistas y otros sectores vinculados a la actividad.

El gobernador Rodríguez Saá sostuvo que no le van a "torcer el brazo" y dijo que la prioridad es el cuidado de la población, aunque sostuvo que mantiene su disposición al diálogo.