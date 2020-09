La actividad económica retrocedió 13,2% en julio Nacionales 29 de septiembre de 2020 Redacción Por En los primeros siete meses del año la baja acumulada fue del 12,6%. El dato positivo es que registró una suba del 1,1% en relación a junio debido a la apertura de nuevas actividades.

FOTO NA MEDICION. En julio, el EMAE cayó en la comparación interanual pero subió en relación al mes anterior.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La economía volvió a ser golpeada fuerte por la pandemia de Covid-19 en julio, cuando la actividad cayó 13,2% interanual, informó ayer el INDEC. En los primeros siete meses del año, el EMAE acumuló una baja de 12,6% con relación al mismo período de 2019.

El retroceso de la actividad volvió a potenciarse en julio, luego de que en junio había desacelerado al 11,7%.

Los meses de mayor caída durante la pandemia habían sido abril, con 25,5%, y mayo, con 20,1%, por el fuerte impacto de las medidas de aislamiento sobre la actividad económica.

En la medición de la serie desestacionalizada, el EMAE de julio mostró un incremento de 1,1% con relación a junio, y siguió recuperando parte de la retracción acumulada en el período marzo- abril.

En la comparación con el mes anterior el estimador muestra por tercer mes consecutivo variaciones positivas desde el inicio de la crisis sanitaria.

En la medición interanual, el indicador llegó a doce meses de indicadores negativos desde la baja del 0,5% de julio del año anterior.

En julio de este año la contracción mostró nuevamente una desaceleración respecto del derrumbe del 25,5% de abril y el 20,1% de mayo, los de mayores caídas desde el inicio de la pandemia.

Con excepción de Intermediación financiera (2,9%) y Electricidad, gas y agua (4,4%), el resto de los sectores registró caídas en julio con respecto al mismo mes de 2019.

Los sectores Pesca (-67,1%), Hoteles y restaurantes (-65,4%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-60,3%) fueron los de mayor caída interanual.

La industria de la construcción cayó 30%, seguida de Transporte y comunicaciones con un 23,2% y la explotación de minas y canteras con una baja interanual del 14,4%.



NO SE RECUPERA

LA INVERSION

La inversión cayó 11,7% en agosto en comparación con igual período del año pasado y acumuló en los primeros ocho meses una baja del 14,9% en la misma medición, según la consultora Orlando Ferreres. En la medición en dólares, se observa una inversión de u$s 5.625 millones, acumulando en ocho meses un total de u$s 41.620 millones.

El Centro de Estudios Económicos (CEE) señaló que en los últimos tres meses no hubo ningún tipo de recuperación y consideró que "el rebote de la caída esperable por el efecto del confinamiento en el contexto de la pandemia parece haber alcanzado su techo".

"Ya no esperamos que la inversión mejore por un eventual fin o relajamiento de las medidas sanitarias", consideró la consultora en su informe. Agregó que "los mayores condicionantes están hoy relacionados con la persistente recesión económica sin perspectivas de mejora en el mediano plazo, con la debilidad de los indicadores macroeconómicos, y con la falta de confianza de los agentes en el rumbo económico del gobierno".

La inversión en equipo durable de producción registró en agosto una caída de 10,8% en relación al mismo mes del año pasado, mostrando una leve mejora respecto del resultado de los dos meses previos.

El rubro construcción mostró un comportamiento similar al exhibido en julio, con una caída del 12,7% anual, sumando así trece meses consecutivos con variaciones interanuales negativas.