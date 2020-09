Oposición pide equilibrio entre economía y sanidad Nacionales 29 de septiembre de 2020 Redacción Por JXC reclamó comenzar a retomar la normalidad en transporte entre provincias y en escuelas, "como ocurre en todos los países".

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La conducción de Juntos por el Cambio exigió ayer al Gobierno "poner equilibrio entre economía y sanidad", y exhortó a comenzar a normalizar el transporte aéreo, terrestre e interjurisdiccional, "con los protocolos correspondientes, como ya ocurre en todos los países", y retomar las clases para aquellos alumnos con problemas de conexión.

El frente opositor se pronunció así en la tradicional reunión virtual que mantienen cada lunes los referentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, que contó con la participación del ex presidente Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro y Miguel Ángel Pichetto, entre otros dirigentes.

"La realidad habla por sí misma: la economía se destruye día a día y la salud también. Hemos pedido equilibrio para que no se siga perdiendo empleo y los ciudadanos puedan recuperar sus actividades y empresas y comercios", indicaron los dirigentes, según supo NA. Y agregaron: "La cuarentena extendida no ha frenado la circulación comunitaria y hemos llegado a esta situación extrema, con educación limitadísima, con pérdida de empleo y de actividades que todos los días bajan sus persianas y sin un horizonte claro".

Al respecto, la mesa nacional de Juntos por el Cambio consideró que "la responsabilidad individual y colectiva se ha demostrado como el mejor antídoto". "Es ahí donde debemos poner el eje, para no seguir con ciudadanos cada día más pobres y angustiados por la realidad de la falta de un plan de salida lógico y coherente", insistieron.

En ese marco, plantearon la necesidad de "permitir la circulación entre gente que precisa trabajar eliminando las aduanas internas", para lo cual "debe comenzar a normalizarse el transporte aéreo, terrestre e interjurisdiccional, con los protocolos correspondientes, como ya ocurre en todos los países".

"Las aduanas internas (en referencia a los controles que se crearon al iniciarse la pandemia en los ingresos de cada provincia) no solo son ineficientes y no frenan la circulación comunitaria del virus, sino que que van contra las libertades consagradas en nuestra Constitución", insistieron.

Además, Juntos por el Cambio remarcó que "es hora de poner foco en la educación y volver a las clases con protocolos, comenzando con los que no han tenido acceso a ningún tipo de conexión, garantizando la continuidad pedagógica y evaluación de los estudiantes de 5° y 6° año y los de primaria".

Trascendió que en su intervención en la videoconferencia, Macri criticó "la posición extrema" del Gobierno en el manejo de la cuarentena y llamó a "recuperar las libertades individuales que están contempladas en la Constitución Nacional".

Formaron parte también de la reunión virtual Patricia Bullrich, Mario Negri, Luis Naidenoff, Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin.