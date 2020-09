El regreso del Toto Salvio Deportes 28 de septiembre de 2020 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ENTRE LOS DE ACÁ. / El Toto Salvio, delantero de Boca, vuelve a ser considerado por el DT de la Selección.

En pocos días se pondrá en marcha una nueva edición de la Eliminatorias en nuestro continente, que repartirá 4 plazas directas y la chance a un quinto combinado para una repesca al Mundial de Qatar a jugarse en noviembre 2022.



Esta ventana que ocupara las dos primeras fechas en octubre próximo, debió disputarse en marzo pasado, pero la Pandemia corrió ese horizonte hasta nuestros días, algo que genero polémicas ya que para algunos analistas vinculados a los temas sanitarios, esta confirmación de la Conmebol con el respaldo de FIFA, resulta indiferente a las severas estadísticas de contagios que padecen la mayoría de los países, cuyos seleccionados, deberán cruzarse a lo largo de casi una semana en distintas capitales.



Sí le ponemos exclusivamente el foco a las diferentes curvas que describen la evolución del virus en el cono Sur, encontraremos que según la Organización Mundial de la Salud que emite una actualización en tiempo real de esas estadísticas, la mitad de quienes van a intervenir en esa competencia, representarán a los territorios más dañados ya que Brasil, Colombia, Perú y Argentina, están entre los 12 primeros de esa nefasta tabla de posiciones a nivel mundial, en consecuencia, todo parece un gran desatino.



Ahora bien, el futbol en tanto gigantesco sistema laboral, ha comenzado a mover esa pesada rueda luego de las cancelaciones de todos sus torneos y los protocolos que se han diseñado en otras regiones, en términos generales han sido exitosos ya que la mayoría de las ligas del mundo, con las excepciones que ya revelamos en el informe anterior de Venezuela, Bolivia y nuestro país, se encuentran en plena actividad deportiva.



Esas experiencias fueron fortaleciendo la postura de las autoridades en Asunción y por estos días, ya hemos asistido, por ejemplo, a los partidos de la Copa Libertadores en los que no se observaron inconvenientes para disputarlos, inclusive aquellos que se jugaron en el territorio nacional. Estas buenas señales terminaron de despejar los altos niveles de escepticismo, muchos de ellos con fundamentos de buen calado, que pedían las postergaciones para el próximo año de todas las competencias internacionales, pero que justamente la demostración que los procedimientos fueron acertados, terminaron de convencer a los sanitaristas y a los funcionarios mas encumbrados del continente, sobre las garantías para jugar también, estos partidos que le darán el punta pie inicial a las Eliminatorias.



SALVIO, UN VIEJO CONOCIDO



Eduardo Salvio es un producto nacido en las entrañas de las formativas de Lanús, no obstante esa procedencia, los Granates los exportaron rápidamente y el Toto construyó toda su carrera al largo de una década en el fútbol europeo.



El Boca de Gustavo Alfaro y de Daniel Angelici como presidente, lo recuperaría a mediados del año pasado, en una operación millonaria casi disparatada para los ingresos de este deporte en la Argentina; Salvio comenzó a mostrar el valor de su jerarquía y hoy es un emblema del equipo Xeneize que dirige Miguel Russo De hecho, estará en la próxima lista de Lionel Scaloni para el arranque de las Eliminatorias. Es decir, volverá a jugar con Messi, como en el Mundial 2018. Y encima, de arranque, en la Bombonera, el 8 de octubre ante Ecuador. No es la primera vez que Toto es llamado por el actual DT del equipo nacional: ya lo había citado para dos amistosos (Irak y Brasil) en el 2018, cuando todavía estaba en el Benfica. Pero después, nunca más había sido convocado. Es decir que éste será el primer llamado siendo jugador de Boca.



Por algo es que Claudio Paul Caniggia, un referente histórico de la Selección, no sólo lo candidateó para el equipo nacional sino que hasta le hizo un elogio muy particular. "No me gustan las comparaciones, pero Salvio tiene cosas parecidas a mí. Es un jugador de jerarquía", dijo Cani, el Pájaro, el hijo del Viento, el mejor socio vestido de celeste y blanco que tuvo un tal Diego Armando Maradona Tremendo.



Así, después de superar esa racha de lesiones y de molestias físicas en el inicio de su ciclo en Boca que terminaron por condicionarlo y hasta no lo dejaron llegar en las mejores condiciones a partidos claves, como la semifinal de la Libertadores con River en 2019 por caso (recién pudo ser titular en el choque de vuelta, pero no estaba al 100%), Salvio hoy disfruta de su presente más feliz en el Xeneize.



A los 30 años el ex delantero de Lanús, recupera una oportunidad en la gestión de Scaloni en medio de un plantel, que salvo las excepciones de Nico Otamendi y Lionel Messi, ya tiene un nuevo perfil y un impensado referente en el banco.



Es probable que su llamado, avive la discusión sobre la ausencia del flaco Di María que a pesar de atravesar un excelente momento en PSG, no fue tenido en cuenta para estos dos primeros juegos, aún así, el aporte de experiencia y motivación que el Toto Salvio esta demostrando en Boca, puede que agregue valor al campamento albiceleste.



Entramos en la recta final de esta competencia tan esperada en la que Argentina, siempre renueva su condición de gigante de América.