El Gobierno repudió la protesta frente a la casa del juez Lorenzetti en Rafaela Nacionales 28 de septiembre de 2020 Redacción Por Representantes del Gobierno nacional expresaron este domingo su "solidaridad" con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien sufrió una protesta en su casa de la ciudad santafesina de Rafaela, y abogaron para que las "instituciones de la democracia trabajen libres de presiones".

FOTO ARCHIVO LORENZETTI. El juez quedó envuelto por las tensiones entre política y justicia.

BUENOS AIRES, 28 (NA).- El Gobierno calificó ayer como un hecho "bochornoso" la protesta frente a la casa del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti en Rafaela, en la antesala al fallo que el máximo tribunal dará a conocer el próximo martes en torno a la causa por la anulación de los traslados de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.

"Escándalo. Bochornoso. Gravísimo", resaltaron a NA fuentes de Casa Rosada, y consideraron que la protesta fue realizada con la intención de realizar "un apriete para presionarlo" al juez Lorenzetti.

Las mimas fuentes afirmaron a Noticias Argentinas que "es una vergüenza que los que hablan de República y valores democráticos sean los que promueven un escrache y un apriete un miembro de la Suprema Corte de Justicia, en su domicilio particular".

En ese marco, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que "los argentinos y las argentinas necesitamos que las instituciones de la democracia trabajen libres de presiones". "Expresamos nuestra preocupación ante el escrache que sufrió en su domicilio el Ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti", publicó Cafiero en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, expresó su "solidad" con el juez del máximo tribunal, y manifestó su "profundo repudio" a los hechos ocurridos el sábado por la tarde en Rafaela, tal como informó LA OPINION en la edición de ayer. "Mi solidaridad y profundo repudio a los hechos ocurridos contra el Ministro Ricardo Lorenzetti y reafirmo el compromiso por una justicia independiente", posteó Losardo en su cuenta de Twitter.

En esa línea, la titular del INADI, Victoria Donda, afirmó que "la oposición debería contribuir a un debate serio sobre la situación del poder judicial". " Alberto y Cristina, fuera de la Argentina fue una de las consignas de esta movilización. La oposición debería contribuir a un debate serio sobre la situación del poder judicial en vez de darle impulso a estas consignas que de republicanas no tienen nada", publicó Donda en sus redes sociales.

El jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también se pronunció sobre el escrache a Lorenzetti. "Repudio profundamente los hechos ocurridos frente a la casa de @rlorenzetti. Me solidarizo con él y con su familia. Todos tenemos que trabajar, siempre, por una Justicia independiente", publicó en su Twitter.

La protesta se produjo en la antesala al fallo que este martes dará a conocer la Corte Suprema de Justicia en torno a la causa por la anulación de los traslados de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Se trata de jueces que habían sido trasladados en 2018 por un decreto del Ejecutivo, sin acuerdo del Senado, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, y recientemente intervenían en causas en las que se investigan presuntos actos de corrupción y en las que está involucrada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Tal como informó este diario, con bocinazos, banderas argentinas y carteles, una pequeña caravana de autos realizó el sábado a media tarde una protesta frente a la casa del juez Lorenzetti ubicada en el nuevo loteo del barrio Brigadier López, muy cerca de la pista pavimentada del Aero Club de Rafaela. En la caravana habían carteles con proclamas con reclamos a la Corte Suprema pero también críticas al Gobierno de Alberto Fernández, que dejó sin efecto los traslados ordenados por Macri y resolvió que los tres jueces regresaran a sus juzgados originales.