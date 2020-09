En medio del aumento de contagios, rigen nuevas medidas en Rafaela Locales 27 de septiembre de 2020 Redacción Por Se tomaron decisiones para reducir la circulación y evitar encuentros no autorizados. Las restricciones se mantendrán por 14 días, tras el creciente número de contagios de coronavirus detectados en la ciudad. Se aplicarán desde la hora cero del lunes 28 de septiembre

FOTO ARCHIVO RETROCESO. Ante el avance de la pandemia en la ciudad, desde el lunes comenzarán a aplicarse nuevas restricciones.

En la ciudad de Rafaela, este viernes se notificaron 42 casos positivos de Covid-19, lo que marcó un nuevo récord en un solo día. Ante la escalada de contagios, los especialistas sanitarios junto a representantes del Estado local decidieron aplicar nuevas restricciones a fin de evitar el colapso del sistema sanitario. Cabe recordar que actualmente hay 220 casos activos, un número que preocupa a todos.

En tal sentido, y tal como lo adelantó este Diario en la edición de este sábado, se estableció que los supermercados atenderán al público de 8 a 19 horas y solo podrá acceder a realizar las compras una persona del grupo familiar. La disposición tiene como finalidad articular la fluida provisión de artículos de primera necesidad a la población y la protección de los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria. Por ello, se mantiene la posibilidad de continuar con el servicio de delivery de mercadería incluso luego del horario de cierre.

Otra medida que se tomó es el cierre de bares y restaurantes a la medianoche. Continuarán trabajando con reservas, al 50 por ciento de su capacidad en su interior, y podrán ampliar sus mesas en veredas y espacios abiertos, respetando la distancia mínima de dos metros entre ellas. Cabe destacar que quienes no cumplan con el protocolo sanitario tendrán una multa económica que comienza en los 80 mil pesos. Además, serán pasibles de la clausura preventiva del lugar.

En cuanto a la modalidad de delivery, el servicio estará autorizado a desarrollarse hasta la hora 24, y contemplará una multa de 30 mil pesos para quienes no cumplan con la medida.

Por último, se decidió incrementar los controles durante la nocturnidad en conjunto con la Policía a fin de accionar en aquellos casos en los cuales se detectan situaciones sin motivos justificados para transitar.

Al respecto, el sistema de control será estricto y se desarrollará desde la hora 22 hasta las 6, con el objetivo de evitar la circulación. Se aplicarán desde la hora cero del lunes 28 de septiembre.



LAS DEMAS MEDIDAS

CONTINUAN IGUAL

Aunque no se descartan nuevas notificaciones para las próximas semanas, todo dependerá de cómo se encuentre la situación epidemiológica en la ciudad. En tanto, se mantienen los anuncios manifestados en el Decreto publicado el viernes 18 de septiembre.

En ese marco, se aplican multas desde $56.000 para las fiestas o reuniones prohibidas. La sanción será para el organizador del evento o en caso de no hacerse cargo, para quien alquila el lugar o el propietario de la vivienda. Además, por la vía judicial actuará el Ministerio Publico de la Acusación (MPA), luego de la respectiva notificación de la Policía.

Continuará la restricción de horario para los comercios de cercanía, como es el caso de kioscos, despensas, almacenes, drug stores y negocios afines. Todos ellos podrán atender al público hasta las 22 horas. Se recuerda que el uso del barbijo es obligatorio y contempla una multa desde los 4 mil pesos para aquellos ciudadanos que no respeten lo estipulado y que el uso de espacios públicos es solo para circulación.

Finalmente, el espacio público continuará con la misma modalidad. Se permite la circulación, caminata y actividad física pero quedan totalmente prohibidas las reuniones sociales.