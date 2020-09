“Necesitamos el acompañamiento de la comunidad”, dijo Castellano

Este jueves volvió el programa DetectAR a Rafaela con un equipo del Ministerio de Salud de la Nación para testear en diferentes sectores de nuestra ciudad, a fin de identificar a enfermos de COVID-19. El intendente Luis Castellano junto a la subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud del Gobierno Nacional, Judit Díaz Bazán, y la secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, Myriam Villafañe, brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer precisiones acerca del trabajo en el territorio.

También estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; la Directora Regional de Salud Rafaela, Eter Senn; el subsecretario de Salud, Martín Racca; y el director interino del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, Diego Lanzotti.

“Quiero agradecer en tu nombre al ministro de Salud, Ginéz González García, al presidente Alberto Fernández, y al gobernador Omar Perotti. Nosotros, como municipio del interior del interior, necesitamos un fuerte respaldo para prevenir y sobrellevar este momento tan complejo que estamos viviendo en Argentina con la pandemia”; manifestó Luis Castellano.

También remarcó que “poder detectar a tiempo, concientizar y llegar a nuestros vecinos y vecinas con el programa DetectAR es fundamental. Vamos a estar trabajando dos días en el territorio con nuestros equipos de salud y social. Sabemos que esto lleva tiempo y necesitamos el acompañamiento de la comunidad”. Por otro lado, destacó que “las rafaelinas y rafaelinos acompañan, han entendido y hoy podemos decir que el proceso de distanciamiento, en su gran mayoría, se está cumpliendo. Pero tenemos que trabajar siempre preventivamente para que el sistema de salud pueda responder a las necesidades de cada uno”.



UN PAIS FEDERAL

Al tomar la palabra, Judit Díaz Bazán dijo que “la presencia del Ministerio de Salud en todas las provincias tiene que ver con acompañar el trabajo y la gestión que se hace frente a la pandemia de coronavirus”. “Es una enfermedad que exige acciones sanitarias, sociales y compromisos políticos. Para esto, el ministro Ginés González García tomó fuertemente la decisión del presidente Alberto Fernández para estar presente en cada provincia”; agregó la funcionaria nacional.

En este sentido, habló de la importancia de concebir “un país federal en las decisiones, no solo para acompañar al trabajador de salud para quien Nación dispuso de un bono para sumar al salario de los trabajadores y trabajadoras; sino también para llegar al territorio y ver qué acciones necesitamos fortalecer, cómo están las áreas y dispositivos asistenciales, si disponemos de las camas necesarias, y compartir las experiencias”.



NO BAJAR LOS BRAZOS

Además, comentó que “hablamos con el intendente Luis Castellano que no tenemos que bajar los brazos en este momento. Tenemos que seguir vigilando las demás enfermedades pero, tempranamente, tenemos que tomar el diagnóstico y el aislamiento de la persona que es sospechosa de COVID-19 porque el objetivo es que contagie al menor grupo de gente”. La funcionaria nacional explicó que “este programa trabaja sobre la búsqueda del caso sospechoso, del sintomático. La enfermedad produce síntomas que muchas veces son subjetivos. Por ejemplo duele el cuerpo, la persona está cansada, le pica la garganta, tiene mucosidad. Esto es coronavirus porque no hay influenza este año”.

El coronavirus “puede producir una forma leve pero también puede complicarse y derivar en una forma más compleja. Entonces la vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación es acompañar al agente de salud del lugar para que interpretemos de la mejor manera, cuál es el caso que se tiene que tomar”.



MAS AVANCES EN SALUD

Díaz Bazán informó que la provincia de Santa Fe, a través del gobernador Omar Perotti, acordó con el ministro Ginés González García para realizar la compra de un test rápido que por primera vez ingresa al país. “Es un test que tiene la misma sensibilidad del hisopado y permite tener en resultado en media hora”; indicó. Sin embargo, aclaró que “esto no me da pasaporte para la libertad. El test es una foto del momento porque si mañana me expongo al virus, ya tengo la necesidad de aislarme. El hisopado negativo no da garantía de nada porque no evita que nos contagiemos ni nos brinda protección”. Por último, apeló a la ciudadanía: “Debemos tomar conciencia que vamos a vivir mucho tiempo con el virus y necesitamos que la gente pueda acceder a una salud de alta complejidad. Para esto trabajamos, para detectarlos tempranamente y que genere el menor daño posible porque ya hemos visto lo que ha pasado en otros países”.



METODOLOGIA

A su turno, la Secretaria de Desarrollo Humano detalló que el programa se ubica en “el barrio 2 de Abril, en la intersección de Paul Harris y Don Orione, donde personal de Nación, Provincia y Municipio realizan el rastrillaje casa por casa en el barrio completo. A su vez, un equipo en el camión realiza el hisopado”. Por otra parte, el viernes, el camión se ubicará “de 9 a 15 en la plaza del barrio Martín Fierro, para tomar la zona del Güemes y Fasoli también”. Y agregó que “si algún vecino que viva cerca de estas zonas se quiere acercar al camión, lo puede hacer”.

Asimismo, la funcionaria municipal señaló que “se eligieron estos lugares junto a Eter Senn, quien nos ayudó a planificar el operativo. En la zona Norte habíamos realizado un trabajo de detección a nivel local y pudimos hacerlo con personal municipal. Hoy lo seguimos haciendo diariamente. Creemos que la zona Norte está más relevada en comparación al Sur y el Oeste donde no hemos llegado todavía”.



EQUIPO DE TRABAJO

Finalmente, Eter Senn expresó que “es muy importante que la persona que tenga síntomas y está a la espera que le confirmemos el día del hisopado, se pueda acercar a estos dos puntos para que se lo puedan hacer”. “Es un gusto estar trabajando en esta gestión, teniendo en cuenta que es un Estado presente nacional, provincial y local. Acá no es una sola persona la que está trabajando sino todo un equipo. Agradezco al personal de salud que está trabajando las 24 horas del día, todos los días”; enfatizó.