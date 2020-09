Fernández pidió a los argentinos "acostumbrarse a ahorrar en pesos" Nacionales 24 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente Alberto Fernández pidió ayer a los argentinos "acostumbrarse a ahorrar en pesos", en medio de las complicaciones en materia cambiaria que viene soportando la economía. Adelantó que se prepara una "batería de ideas para tratar de captar más ahorro en pesos".

"Argentina tiene que hacer un ejercicio como sociedad para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda, tenemos cuidar nuestro peso. Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción", enfatizó Fernández.

Durante una conferencia de prensa, el Presidente afirmó que se deben "administrar los dólares con mucho cuidado", porque "lo que más importa es que los dólares los reciban los que compran insumos para producir en Argentina". "Estamos preparando una batería de ideas para tratar de captar más ahorro en pesos e invitar a los argentinos a confiar en sus pesos, pero es una tarea larga", enfatizó el jefe de Estado.

Aseguró que Argentina "tiene un debate que dar, cultural, sobre revalorizar del peso", y precisó: "Lo que hay que cambiar es la conciencia argentina. No es que los argentinos son seres perversos, los argentinos tienen una historia que los hace ver que muchas veces sus pesos se esfumaron". "Tenemos que reconstruir la moneda, tenemos que darle fortaleza a la moneda. Tenemos que entender que hemos empezado a hacerlo, pero eso va a demandar tiempo", señaló.

En ese marco, destacó: "Lo que recibimos fue un país casi sin reservas. Recibimos un país en default, que tenía que cubrir obligaciones con organismos internacionales, y que tenía menos de 10.000 millones de dólares como reserva de libre disponibilidad". "Lo que todos tenemos que entender es que lo que estamos viviendo es una etapa de transición entre el caos que heredamos y la Argentina que queremos nosotros", explicó.

Además, el jefe de Estado apuntó: "No vinimos a administrar la escasez de dólares, vinimos con dos objetivos: producir y dar trabajo. Esa va a ser nuestra victoria, no es otra. Ahora lo que nos toca es administrar la carencia, carencia que heredamos y que se profundizó con la pandemia".

"Hay que tener paciencia, pero vamos a salir adelante. La Argentina no es ese país apocalíptico del que hablan los analistas. La Argentina es un país que está pasando un momento difícil, pero tiene un pueblo maravilloso que tiene ganas de reponerse y estoy seguro de que nos va a acompañar", sentenció.

Afirmó que "todos los indicadores nos dicen hoy que la economía ya se está recuperando, que la economía ya tiene niveles de consumo mayores a los de marzo".

"Las mejoras tal vez no son todo lo fuerte que queremos, pero mejoras hay. Hay que darnos un poco más de tiempo. Estoy seguro de que la Argentina del año que viene va a ser una gran oportunidad y va a crecer muy vertiginosamente", durante una conferencia de prensa en Entre Ríos, tras firmar acuerdos y recorrer obras en esa provincia.