El costo de la construcción no debe estar ligado al dólar, según Bielsa Nacionales 23 de septiembre de 2020 Redacción Por

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, sostuvo ayer en el Senado que "no hay ninguna explicación para que el metro cuadrado esté ligado al dólar" y estimó que el déficit habitacional supera los tres millones de viviendas. Bielsa realizó una presentación por videoconferencia ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Cámara alta acerca de la gestión en materia de hábitat y remarcó que el objetivo de su gestión es "reducir el déficit habitacional".

Al responder preguntas de los senadores, la funcionaria evaluó que un "cambio importante" que debe darse el país es "generar confiabilidad en algún programa o alguna forma de ahorro que permita desdolarizar la vivienda". En este sentido, Bielsa planteó que "no hay ninguna explicación para que el metro cuadrado esté ligado al dólar" porque "son insumos locales, mano de obra local" y reflexionó sobre la necesidad de "una moneda dura que permita pensar en el ahorro en pesos y que sea confiable".

Por otra parte, la ministra señaló que en la Argentina hay "un déficit de 3.600.000 unidades de vivienda", aunque aclaró que no es un número exacto, al tiempo que marcó una diferencia entre "déficit cuantitativo y déficit cualitativo", relacionado con el mantenimiento de las viviendas y su entorno.