Desde el jueves, AFA autoriza los amistosos Deportes 22 de septiembre de 2020 Redacción Por También esta semana se flexibilizan las modalidades de entrenamientos

FOTO PRENSA ATLETICO REFUERZO./ Claudio Bieler, que ahora podrá trabajar de manera grupal en las prácticas de la Crema.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció ayer que los clubes que compiten en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y en la Primera Nacional podrán comenzar a realizar partidos amistosos a partir del jueves próximo, mientras que desde este lunes empezó "una flexibilización a las condiciones de entrenamientos" de los diferentes planteles.

Según el cronograma que dio a conocer la AFA mediante el Boletín oficial 5791, se decidió "avanzar de la Fase en que se permite la realización de entrenamientos en grupos de 6 a 10 jugadores, a las siguientes Fases en que se permite, en primer lugar la realización de entrenamientos con el plantel completo, que en ningún caso podrá superar las cuarenta (40) personas entre jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico y auxiliares; y, en segundo lugar, la realización de partidos amistosos".

Además, el escrito explica que "el objetivo, además del deportivo, es evaluar el marco apropiado de condiciones sanitarias para establecer el regreso de las competiciones oficiales organizadas por la AFA". "Desde ya ratificamos el compromiso de esta institución de respetar y acompañar todas las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias de nuestro País en el marco de la pandemia COVID-19, asumiendo nuestro deber de garantizar y preservar la salud de todos los actores del fútbol argentino", continuó el texto.



LA RESOLUCION, LUNES 21

Fase 2: los Clubes de la Liga Profesional del Fútbol Argentino y de la Primera Nacional podrán comenzar con las prácticas grupales, siguiendo el Protocolo sanitario.

Fase 1: los Clubes de la Primera "B" Metropolitana, Primera "C", Federal "A" y Primera "A" del Fútbol Femenino podrán reiniciar la actividad de entrenamientos de sus planteles, siguiendo el Protocolo sanitario.



JUEVES 24

Fase 3: los Clubes de la Liga Profesional del Fútbol Argentino y de la Primera Nacional podrán comenzar con la realización de partidos amistosos, siguiendo el Protocolo sanitario.



LUNES 12/10

Fase 2: los Clubes de la Primera "B" Metropolitana, Primera "C", Federal "A" y Primera "A" del Fútbol Femenino podrán comenzar con las prácticas grupales, siguiendo el Protocolo sanitario.



LUNES 26/10

Fase 3: los Clubes de la Primera "B" Metropolitana, Primera "C", Federal "A" y Primera "A" del Fútbol Femenino podrán comenzar con la realización de partidos amistosos, siguiendo el Protocolo sanitario.



LOS PROTOCOLOS

La Comisión Especial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confeccionó los protocolos que se deberán llevar a cabo para el regreso de los partidos amistosos a partir del próximo jueves para los equipos de la Liga Profesional y de la Primera Nacional, que fueron aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación.

Según detalló la AFA, se recomienda la organización de los encuentros en los estadios principales de los elencos participantes, mientras que "las personas que ingresan deben ser estrictamente las necesarias, certificando tal condición, que en ningún caso podrá superar las treinta personas entre jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico y auxiliares por cada equipo".

Además, la institución que sea local "deberá proporcionar un espacio abierto, demarcado y exclusivo para el equipo visitante, el cual le dará el uso que considere necesario", al tiempo que se prohibió la utilización de vestuarios y "la charla previa y de medio tiempo" se deberá desarrollar dentro del campo de juego.

"Los suplentes y cuerpo técnico deben permanecer en todo momento con tapaboca y distanciamiento social", y se prohíbe "el intercambio de camisetas y cualquier artículo de uso personal", los festejos y salivar. Por último, señala que "todo equipo que desee jugar un partido de entrenamiento amistoso deberá pedir autorización escrita a AFA con una antelación no menor a 96 horas".