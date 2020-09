En alza, el dólar blue se vendió a 141 Nacionales 22 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA).- El dólar blue arrancó la semana con una suba de $2 y escaló a $141, en una plaza que continuó ayer paralizada y, en ese contexto, el Banco Central aprovechó para recomponer reservas y consiguió embolsar unos u$s 50 millones, según fuentes del mercado. Mientras continuaron los cruces entre los bancos y la ANSeS sobre la operatoria para poder identificar a quienes cobran planes sociales y por esa razón se les prohibió adquirir divisas.

En el circuito oficial, la divisa cotizó a $74,70 para la compra y $79,71 para la venta, por lo que con el 30% del impuesto PAIS y del recargo del 35% aplicado por el Central se ubicó en $131,52, con una suba de 20 centavos respecto del viernes. Con estas leves devaluaciones, la divisa a nivel oficial se va a acercando al valor de las cotizaciones bursátiles que este lunes operaron a la baja.

La mayoría de los bancos privados continuó este lunes, por cuarto día hábil consecutivo, sin poder vender divisas a sus clientes debido a que no contaban aún con sus sistemas informáticos actualizados para responder a la batería de restricciones que impuso sorpresivamente el Banco Central.

Una de las quejas de las entidades financieras estuvo dirigida a que no podían acceder a la base de datos de ANSeS para determinar si una persona es beneficiaria de un plan social, ya que según la última normativa no pueden adquirir dólares.

Sin embargo, ANSeS aclaró que los bancos pueden ingresar en los registros informáticos y en pocos segundos saber si el usuario es beneficiario de un plan social.